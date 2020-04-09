Москва, 9 апреля. Минздрав и Минфин РФ должны внести на рассмотрение правительства законопроект о доплатах медикам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Об этом говорится в поручении правительства России.

В документе отмечается, что Минздрав и Минфин РФ до 9 апреля должны внести в правительство законопроект, устанавливающий стимулирующие выплаты медработникам в апреле-июне 2020 года.

«Предусмотреть для медицинских работников, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях лицам с коронавирусной инфекцией, из расчета: врачам — 80 тысяч рублей в месяц, средним медицинским работникам — 50 тысяч рублей в месяц, младшим медицинским работникам — 25 тысяч рублей в месяц», — говорится в поручении.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 1,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 82 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.