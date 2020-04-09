Следком возбудил дело о геноциде ростовчан. События дня. ФАН-ТВ

СК РФ возбудил дело о геноциде мирного населения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по событиям 1942 года, статья «Геноцид». Изучаются массовые убийства мирных граждан в Ростовской области. Благодаря архивным документам установлено, что 11 и 12 августа 1942 года военнослужащие Зондеркоманды СС-10а и полиции безопасности под предлогом переселения населения еврейской национальности и партийного актива КПСС вывезли в район поселка Змиевская Балка не менее 27 000 человек, все они в впоследствии были расстреляны. В период оккупации города Шахты Ростовской области производились многочисленные аресты советских граждан, в том числе горняков и членов их семей, которых вывозили в район шахты имени Красина, осуществляли массовые расстрелы, а тела сбрасывали в ствол шахты. Таким образом, за время оккупации города Шахты было убито не менее 3 500 человек из числа мирного населения. В настоящее время следователи пытаются восстановить историческую правду и установить все обстоятельства произошедшего, тщательно изучают архивные материалы. И это дело обещает быть не последним, ведь как отмечают в Следкоме, преступления, основанные на преступных идеях человеконенавистничества и расового превосходства, не имеют срока давности.

Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти Саудовская Аравия готова сократить и свои объемы добычи нефти наряду с другими странами ОПЕК+. Максимальная уступка — 4 миллиона баррелей в сутки. Однако эти 4 миллиона Аравия готова «оторвать» от апрельских показателей, а они рекордные. В этом месяце объемы добычи черного золота выросли до 12,3 миллионов баррелей в сутки. В свою очередь Россия готова снизить мощности на 14% от уровня всего первого квартала 2020 года, а это 1,6 миллионов баррелей, но ближневосточные партнеры желают большего снижения с нашей стороны. Переговоры на эту тему в формате ОПЕК+ были запланированы на сегодня, а уже завра пройдет встреча министров энергетики стран «Большой двадцатки». Напомним, что цены на черное золото стали стремительно падать месяц назад: из-за эпидемии спрос на продукты нефтепереработки резко упал.