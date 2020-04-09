Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Мужской чемпионат Европы по баскетболу перенесли на 2020 год

37
0 Оставить комментарий

Мужской чемпионат Европы по баскетболу перенесли на 2020 год

Москва, 9 апреля. Чемпионат Европы по баскетболу среди мужчин перенесен с 2021 на 2022 год, об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации баскетбола (FIBA).

Причиной переноса чемпионата на 2022 год стало проведение в 2021 году Олимпийских игр в Токио. Олимпиада должна была пройти в 2020 году, однако ее перенесли из-за коронавируса.

Мужской чемпионат Европы по баскетболу пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года. В эти же даты состоится Кубок Америки, также изначально запланированный на 2021 год.

Квалификационные олимпийские соревнования у мужчин пройдут с 22 июня по 4 июля следующего года, а отборочные матчи, запланированные на сентябрь 2022 года, пройдут в августе.

Женский чемпионат по баскетболу пройдет с 17 по 27 июня 2021 года, на это же время запланирован женский Кубок Америки.

Практически все международные соревнования отменены или перенесены из-за коронавируса. В частности, УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу с лета 2020 года на аналогичные даты 2021 года. Также было принято решение об отмене Евровидения в Роттердаме.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, число зараженных превысило полтора миллиона человек, от инфекции скончались свыше 88 тысяч человек.

По данным на 9 апреля, число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 10 131 человека, за последние сутки выявлено 1459 случаев заболевания коронавирусом. За сутки из больниц 118 человек, общее число победивших инфекцию составило 698 человек.

Новости партнеров

Новости партнеров