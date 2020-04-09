Мужской чемпионат Европы по баскетболу перенесли на 2020 год

Москва, 9 апреля. Чемпионат Европы по баскетболу среди мужчин перенесен с 2021 на 2022 год, об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации баскетбола (FIBA).

Причиной переноса чемпионата на 2022 год стало проведение в 2021 году Олимпийских игр в Токио. Олимпиада должна была пройти в 2020 году, однако ее перенесли из-за коронавируса.

Мужской чемпионат Европы по баскетболу пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года. В эти же даты состоится Кубок Америки, также изначально запланированный на 2021 год.

Квалификационные олимпийские соревнования у мужчин пройдут с 22 июня по 4 июля следующего года, а отборочные матчи, запланированные на сентябрь 2022 года, пройдут в августе.

Женский чемпионат по баскетболу пройдет с 17 по 27 июня 2021 года, на это же время запланирован женский Кубок Америки.

Практически все международные соревнования отменены или перенесены из-за коронавируса. В частности, УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу с лета 2020 года на аналогичные даты 2021 года. Также было принято решение об отмене Евровидения в Роттердаме.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, число зараженных превысило полтора миллиона человек, от инфекции скончались свыше 88 тысяч человек.

По данным на 9 апреля, число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 10 131 человека, за последние сутки выявлено 1459 случаев заболевания коронавирусом. За сутки из больниц 118 человек, общее число победивших инфекцию составило 698 человек.