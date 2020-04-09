Сирийские боевики в Ливии готовы восстать против Турции

Глава Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) заявил о мятеже сирийских наемников, отправленных Турцией сражаться на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в Ливию.

Глава SOHR Рами Абд ар-Рахман рассказал о беспрецедентном мятеже среди сирийских наемников, которых Анкара направила в Ливию. Он акцентировал внимание на том, что боевики осознали, что Турция отправила их на убой, и начали массовые протесты.

«Сегодня сирийские бойцы считают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган причастен к войне в Ливии, к которой они не имеют никакого отношения. Мы ожидали, что будут случаи мятежа и недовольства со стороны этих сирийцев, которых Турция перебросила в Ливию», — заявил глава Сирийской обсерватории по правам человека.

Рами Абд ар-Рахман отметил, что наемникам при вербовке рассказывали о том, что им предстоит сражаться с агентами из Ирана и России, а сами боевики будут защищать ливийский народ.

«Наемники оказываются в районах, к которым они не имеют никакого отношения, погибают в бою и боятся Ливийской национальной армии и верных ей людей», — говорит руководитель Сирийской обсерватории по правам человека.

Он заявил о растущем количестве смертей среди иностранных наемников, поставляемых Турцией — так в ходе боестолкновений в Ливии погибло около 165 боевиков, а некоторые из них были убиты «салафитскими группировками», лояльными ПНС.

«Среди наемников наблюдается сильное недовольство, особенно после того, как реальность ложных турецких обещаний начала раскрываться. Кроме того, они недовольны тем, что в случае смерти их похоронят в Африне, а не в их родных городах», — акцентировал Рами Абд ар-Рахман.

Турция продолжает поставлять на сторону так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии боевиков из сирийского Идлиба, обещая каждому наемнику ежемесячные выплаты в размере 2,5 тыс. долларов США. Отметим, Анкара при этом действует в обход всех достигнутых международных договоренностей в Москве и Берлине, а также игнорируя эмбарго ООН 2011 года.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о том, что «Сирийская национальная армия» прервала поставки боевиков из «Лива Султан Сулейман Шах» и «Лива Султан Мурад» в Ливию из-за того, что наемники не желают сражаться за ПНС Ливии. Согласно информации источника Step News Agency, это уже второй раз, когда откладывается очередная переброска боевиков.