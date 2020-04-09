ФАН разъясняет: как «Эхо Москвы» нагнетает истерию с помощью фейка о системе слежения

Антироссийское издание «Эхо Москвы» распространило фейк, обнародовав новость, которая ранее уже была опровергнута. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В опубликованном материале «Эхо» ссылается на «Коммерсант», обнародовавший информацию о том, что якобы в Москве разрабатывается новая программа слежения. Система якобы должна помочь контролировать уровень заболеваемости коронавирусом и локализовать очаги его распространения после открытия границ.

В мэрии Москвы эту информацию опровергли. На самом деле столичные власти не планируют никого отслеживать.

И, если «Коммерсант» хотя бы отметился в тексте сообщением, что информация не проверена («В пресс-службе ДИТ уточнили, что сейчас не планируют создание подобной системы», цитата из материала «Ъ»), то «Эхо Москвы» преподносит ее как факт.

Таким образом, «Эхо Москвы» транслирует непроверенную информацию уже после того, как ее опровергли, вводя свою аудиторию в заблуждение.