Литвинова показала кошку, «пробежавшую» между ней и Собчак

Москва, 9 апреля. Российская актриса Рената Литвинова показала своим подписчикам в Instagram кошку, которую подобрала на улице. До этого артистка рассказывала о новом питомце в интервью Ксении Собчак.

Литвинова решила поделиться с поклонниками наработками нового рассказа, выложив в социальную сеть короткую видеозапись. На кадрах видно, как артистка гладит кошку бело-рыжего окраса.

Ранее актриса дала интервью телеведущей Ксении Собчак, в котором сообщила о том, как подобрала уличное животное. Собчак принялась шутить, что кошка – типичный любимец старух и женщин, у которых не складываются отношения с мужчинами. Литвинова в ответ одернула светскую львицу, отметив, что ее шутки слишком жестоки.

Кроме того, Собчак высказала сомнение, что такая утонченная особа, как Литвинова, может ухаживать за кошкой, в том числе убирать за ней лоток.

Ранее стало известно о том, что фильм Литвиновой «Северный ветер» будет дополнен саундтреком, записанный Земфирой, певица уже представила новую композицию «Крым». Детали кинокартины не раскрываются, однако известно, что в ней примут участие актриса Светлана Ходченкова и дочь Литвиновой Ульяна Добровская. Ожидается, что кинолента выйдет уже в этом году, передает «Культуромания».