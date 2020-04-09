Экс-депутат Рады Журавко предрек Украине повторение чернобыльской катастрофы

Поджог леса в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС был произведен сознательно и с целью получения прибыли. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Собеседник ФАН остался неудовлетворен официальной версией следствия на Украине, повесившего всю вину на 27-летнего жителя села Раговка, якобы «ради забавы» поджегшего траву и не сумевшего справиться с пламенем, перекинувшимся на деревья. В итоге более 20 гектаров лесного массива оказались охвачены пламенем.

«Дело в том, что лес полностью не выгорает — на его месте образуются горельники, которые потом легко срубить, обработать и отправить на предприятия деревообрабатывающей промышленности, — рассказал экс-депутат Рады. — Нанесен огромный ущерб — и даже не столько природе, сколько самим людям. Облако летучих продуктов горения и радиоактивного пепла накрыло Киев, и еще неизвестно, к каким последствиям для населения это приведет».

К сожалению, это далеко не единственный пример безответственного отношения Украины к радиоактивным объектам на своей территории. Журавко опубликовал пост на своей странице в Facebook, где рассказал о том, что вся ядерная промышленность страны (представленная в лице НАЭК «Энергоатом») фактически находится без руководства.

По его словам, «те, кто чисто формально занимают руководящие должности, не имеют компетенции и вообще далеки от атомной отрасли как таковой. Никто ни за что не отвечает». Но главная проблема украинского энергогиганта — это «перманентное недофинансирование». Собеседник ФАН убежден, что недостаток денежных средств повлечет за собой невозможность обеспечить нормальную работу АЭС и закупить качественное ядерное топливо.

«Все, чем занимается ныне действующее руководство НАЭК «Энергоатом» — это воровство бюджетных средств, которых и без того мало, — заявил экс-депутат. — Профильных специалистов в ядерной энергетике там почти уже не осталось — все, кто имеет возможность, уходят, а на их место приходят далеко не профессионалы своего дела. Атомные станции умирают, вся отрасль просто пущена на самотек».

По мнению Журавко, эпидемия коронавируса плотной пеленой застилает глаза политикам не только в Киеве, но и во всем мире — и они в упор не видят угрозы новой ядерной катастрофы, которая может повторить и даже переплюнуть «успех» аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.