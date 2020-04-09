Супербактерии оказались для человечества страшнее коронавируса

Москва, 9 апреля. Устойчивые к антибиотикам микроорганизмы представляют для человечества более серьезную опасность, чем эпидемия коронавирусной инфекции.

В 2017 году Всемирная организация здравоохранения обнародовала список устойчивых к антибиотикам микроорганизмов, которые получили неофициальное название «супербактерии». В их число входят синегнойная палочка, энтерококк фэциум, золотистый стафилококк, хеликобактер пилори, сальмонелла, гонококк, пневмококк и гемофильная палочка.

Эти бактерии способны вызывать у человека опасные и тяжелые заболевания. При этом механизм их проникновения в человеческий организм весьма разнообразны — от воздушно-капельного до полового, передает «Царьград».

Основная проблема заключается в том, что данные микроорганизмы устойчивы ко всем существующим медицинским препаратам, а также способны приспосабливаться к новым лекарственным средствам, которые появятся в будущем.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных вирусом во всем мире достигает 1,5 миллиона человек. От коронавирусной инфекции скончались более 82 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.