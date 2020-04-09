Эксперт рассказал, вернутся ли цены на нефть в диапазон 65$ за баррель

Каждая страна видит за собой силу переждать этап с низкими ценами на нефть; эта готовность может повлиять на позитивный исход переговоров в рамках ОПЕК+. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Стабилизация рынка

Российская Федерация выступает за совместные и скоординированные действия для стабилизации рынка энергоносителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о предстоящем саммите ОПЕК+.

«Вы слышали на прошлой неделе, в прошлую пятницу, совещание, которое Путин провел с руководством профильных ведомств, прежде всего министерством энергетики, министром [Александром] Новаком и с главами наших нефтяных компаний — вы слышали все заявления и [Владимира] Путина, и потом заявления Новака, поэтому наша позиция ясна», — заявил Песков, отвечая на вопрос, с чем Москва идет на саммит ОПЕК+ и какой результат был бы желателен для Кремля.

«Россия выступает за совместные скоординированные действия в интересах стабилизации мирового рынка энергоносителей. Цифры вы также слышали от президента, не буду их повторять. Все остальные нюансы уже будут обговариваться в ходе рабочего процесса на телеконференции, давайте ее дождемся», — уточнил Песков.

Переговоры в рамках ОПЕК

Как отметил Евгений Валяев, готовность России к переговорам по ценам на энергоносители окажет кратковременное влияние на рост нефтяных цен. Но для преломления конъюнктуры падения цен нужно добиться возобновления переговорного формата в рамках ОПЕК+. И не просто переговоров, а заключения договоренностей по снижению добычи, а это на данный момент выглядит почти нереализуемым сценарием.

«Россия остается на своих позициях, что не готова существенно снижать ежедневные объемы добычи в размере 11,3 млн баррелей, пока все стороны пропорционально не снизят добычу. Россия готова к добыче в районе 9,3-9,8 млн баррелей в сутки. Такое снижение является максимальным, на которое готова пойти Москва. Эр-Рияд ожидает большего. Москва ожидает шага не только от Эр-Рияда, но и от Вашингтона, на который ориентируется Канада и Мексика. Также снижения ожидают и от Норвегии», — напомнил Евгений Валяев.

Эксперт заметил, что Саудовская Аравия анонсировала готовность сократить добычу нефти даже на 4 млн баррелей в сутки. Другие страны не анонсировали готовность снижать добычу. Если США, Канада, Мексика и Норвегия не присоединяться к сокращению, а такой сценарий является вероятным, то Россия и страны ОПЕК пойдут только на символическое сокращение, которое не сможет переломить конъюнктуру падения цен.

«Другим камнем преткновения является дата, от которой стоит считать снижение объемов. Разные стороны придерживаются в этом вопросе разных позиций. Садовская Аравия, например, согласна сократить добычу нефти на 4 млн баррелей в сутки от уровня апреля, а не января-марта 2020 года. Выходит, что саудиты, сокращая добычу от уровня апреля, в реальности не изменят свои объемы. Россия же, не повышая добычу в последнее время, при понижении реально понизит свою добычу. Примерно такой расклад привел ранее к выходу России из соглашения ОПЕК+», — добавил Евгений Валяев.

Страны не готовы к компромиссу

По мнению эксперта, единственное, что может сейчас повлиять на позитивный исход переговоров — затоваренность рынка. Коронавирусный кризис привел к сокращению мирового промышленного потенциала. Совсем непонятно, к каким позициям вернется мир после победы над пандемией. Вполне вероятно, что потребности в прошлых объемах нефти уже не будет, а нынешнего сокращения объемов добычи будет недостаточно для возвращения к приемлемым уровням цен, считает аналитик.

«Можно предположить, что пока страны не готовы к компромиссу. Каждая страна видит за собой силу переждать этап с низкими ценами. Эта готовность может повлиять на позитивный исход переговоров. Пока страны готовы хотя бы к диалогу, это будет спекулятивно влиять на рост цен. Сейчас цены находятся на уровне 35 долларов — это минимальный приемлемый уровень цен. В идеале нужно вернуться к ценам в районе 65 долларов за баррель», — добавил Евгений Валяев.

По его мнению, только такой уровень цен позволит странам инвестировать в нефтедобычу, чтобы в будущем не прийти к дефициту. Такое повышение цен пока выглядит нереалистичным. Переговоры между игроками затянутся, подытожил эксперт.