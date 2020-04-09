Мишустин подписал поручения для выполнения указаний Путина по коронавирусу

Москва, 9 апреля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал перечень поручений для реализации указаний президента РФ Владимира Путина по коронавирусу. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Мишустин поручил Минфину РФ внести проект постановления о предоставлении малому и среднему бизнесу отсрочек по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на полгода, а также рассрочек по уплате налогов и сборов.

Также премьер поручил Минздраву РФ и Минфину РФ внести проект нормативного правового акта для обеспечения дополнительных выплат медикам, работающим с больными коронавирусом пациентами.

Кроме того, Минфину РФ, Минэкономразвития РФ и Минтруду РФ поручено совместно с ЦБ РФ предоставить предложения по расширению мер поддержки в рамках кредитных каникул. Всего в перечне содержится 12 поручений по итогам выступления Путина в рамках совещания с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса 8 апреля.

По данным на 9 апреля, число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 10 131 человека, за последние сутки выявлено 1459 случаев заболевания коронавирусом. За сутки из больниц 118 человек, общее число победивших инфекцию составило 698 человек.