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Мишустин подписал поручения для выполнения указаний Путина по коронавирусу

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Мишустин подписал поручения для выполнения указаний Путина по коронавирусу

Москва, 9 апреля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал перечень поручений для реализации указаний президента РФ Владимира Путина по коронавирусу. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Мишустин поручил Минфину РФ внести проект постановления о предоставлении малому и среднему бизнесу отсрочек по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на полгода, а также рассрочек по уплате налогов и сборов.

Также премьер поручил Минздраву РФ и Минфину РФ внести проект нормативного правового акта для обеспечения дополнительных выплат медикам, работающим с больными коронавирусом пациентами.

Кроме того, Минфину РФ, Минэкономразвития РФ и Минтруду РФ поручено совместно с ЦБ РФ предоставить предложения по расширению мер поддержки в рамках кредитных каникул. Всего в перечне содержится 12 поручений по итогам выступления Путина в рамках совещания с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса 8 апреля.

По данным на 9 апреля, число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 10 131 человека, за последние сутки выявлено 1459 случаев заболевания коронавирусом. За сутки из больниц 118 человек, общее число победивших инфекцию составило 698 человек.

Мишустин подписал поручения для выполнения указаний Путина по коронавирусу

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