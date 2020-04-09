Названо средство профилактики от коронавируса, которое есть в каждом доме

Москва, 9 апреля. Обычная поваренная соль может быть хорошим средством профилактики от коронавируса. Об этом в четверг сообщило Министерство здравоохранения РФ, публикую список рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции.

Чтобы защититься от инфекции, необходимо развести раствор из соли и промывать им слизистую оболочку носа. Специалисты отмечают, что хлорид натрия способен снижать бактериальные и вирусные возбудители инфекционных заболеваний в организме. Поваренная соль стоит не дорого и есть в каждом доме, поэтому это самый простой и доступный способ профилактики.

Ранее Минздрав РФ опубликовал новый список рекомендаций по лечению и профилактике коронавируса. Ведомство советует комбинировать препараты хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином) и препараты интерферонов. В дальнейшем список эффективных против коронавируса лекарств могут пополнить умифеновир, ремдесивир и фавипиравир. В настоящее время они проходят клинические исследования.

Министерство также посоветовало больницам отказаться от использования кондиционеров, которые только способствуют распространению коронавируса. Вместо этого эксперты предлагают регулярно проветривать помещения.

Напомним, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Быстрому распространению коронавирусной инфекции по всему миру способствовало отсутствие вакцины, иммунитета у людей, запоздалые меры реагирования на угрозу и высокий уровень глобализации. На сегодняшний день наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка наблюдается в США, Испании, Италии, Франции, Германии и Китае.