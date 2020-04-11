Пасха 2020 западных христиан: история, традиции и символы, влияние коронавируса

Западные христиане в 2020 году встречают Пасху 12 апреля, это на неделю раньше, чем восточные церкви, в том числе Русская православная церковь. Название праздника связано с еврейским праздником Песах, отмечаемым в память Исхода из Египта.

История праздника Пасха

Пасха (Светлое Христово Воскресение), отмечаемая в дни наступления астрономической весны (равноденствия), символизирует победу жизни над смертью, а также искупительную жертву, принесенную сыном божиим ради спасения всех людей. Но истоки праздника гораздо глубже: во многих культурах и древних религиях есть предание об умирающем и воскресающем боге.

Празднику в честь воскрешения Иисуса Христа предшествует Страстная неделя, которая начинается после Пальмового (Вербного) воскресенья. Неделя, предшествующая Пасхе, посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Христа, который пережил предательство Иуды, арест, скорый и неправый суд, издевательства, распятие, крестную муку, а затем смерть. Однако, согласно евангельским представлениям, вслед за физической смертью наступило Светлое Христово Воскресение, и воскресший Иисус явился своим ученикам.

Почему Пасху отмечают в разное время

Западная и восточная Пасха в большинстве случаев отмечается с разницей в неделю, бывает и более значительное расхождение во времени, иногда праздник встречают одновременно все конфессии. Это связано с тем, что методики расчета наступления Пасхи разные.

Дело в том, что событийно Пасха привязана к еврейскому празднику Песах, и эту последовательность восточные церкви, в том числе Русская православная церковь, как правило соблюдают. Кроме того, для расчета времени наступления Пасхи восточные церкви используют лунный и солнечный астрономический календарь.

Западные церкви рассчитывают Пасху по астрономическому солнечному календарю в привязке к наступлению равноденствия.

В 2020 году западная Пасха отмечается 12 апреля, восточная — 19 апреля.

Символы Пасхи

Православные считают главными символами Пасхи куличи и крашеные яйца. Оба эти атрибута присутствуют и в западной Пасхе. Кроме того, в католической традиции пасхальным символом считается заяц (кролик), приносящий яйца. Кролик символизирует храмовую жертву — агнца божьего, который из древнееврейской традиции трансформировался в христианстве и образе Иисуса. Пасхальные яйца (пасхалки) по традиции во время праздничной трапезы ищут дети. (Это отголосок традиции еврейского Песаха, где дети ищут афикоман — спрятанный кусок мацы).

В западной традиции на пасхальном столе, помимо ритуальных блюд, традиционно присутствуют различные деликатесы, в том числе мясные.

Традиции западной Пасхи

Утром в пасхальное воскресенье после богослужения дети и молодежь обходят дома с песнопениями, получая в качестве платы сладости и деньги (традиция сродни рождественским колядкам).

Также среди детей и молодежи приняты игры с крашеными яйцами (есть такая пасхальная забава и на Руси). Крашеные яйца также дарят друг другу в знак дружбы и любви. Считается, если девушка дарит пасхальное яйцо парню, значит, она хочет завязать с ним романтические отношения.

В течение всей пасхальной недели в Европе и США традиционно проходят праздничные службы в храмах, верующие ходят в гости друг к другу, а также посещают кладбища.

Увы, в этом году из-за пандемии коронавируса в большинстве стран публичные празднования Пасхи под запретом, верующим строжайше предписано не нарушать режим самоизоляции, в том числе для посещения кладбищ (соответствующие распоряжения уже приняты и в РФ).

Точно такие же меры приняты в Израиле, где продолжается отмечание Песаха, а через неделю Пасха придет в Россию, где праздник также пройдет в строго семейном формате.

О Лазаревой субботе, Вербном воскресенье, Страстной неделе и Пасхе в русской традиции читайте в материалах Федерального агентства новостей.