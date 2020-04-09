Специалисты объяснили, как правильно выбраться из тонущего автомобиля

Москва, 9 апреля. Специалисты поделились действенными советами о том, как вести себя, если ваш автомобиль упал в воду. Большинство людей начинает паниковать и тратить драгоценное время на истерику. Заместитель главного редактора радио «Автодор» Сергей Смирнов дал несколько советов, которые помогут вам выбраться из непростой ситуации.

Первым дело нужно взять себя в руки. Нужно совладать с эмоциями и трезво оценить ситуацию, несмотря на то, что вы можете впасть в состояние шока. Перестаньте паниковать и сделайте глубокий вдох.

Затем нужно трезво оценить ситуацию и помнить, что автомобиль не утонет мгновенно. Спасатели говорят, что транспортное средство может держаться на плаву в течение пары минут. Отстегните ремень безопасности и приводите в чувства остальных пассажиров.

«Если в салоне дети, то держим ребенка рядом с собой, пытаемся успокоить его», — говорит Смирнов.

Не следует пытаться открыть двери, потому что вы лишь потеряете время. Вода будет давить на корпус автомобиля. Спасительным выходом станут окна машины. Открывайте их и выбираетесь, а если окна не опускаются, то разбейте их. Морально подготовьтесь к тому, что в салон хлынет вода, передает «НьюИнформ».

«Вода начнет заполнять салон, поэтому здесь главное сделать глубокий вздох, детей выталкиваем из машины и всплываем на поверхность», — советует Смирнов

После всплытия направляйтесь к берегу и вызывайте спасателей. Обогрейте детей и по возможности снимите с себя промокшую одежду.

Специалист подчеркнул, что если вам не удалось разбить стекло, то отчаиваться не стоит. Нужно подождать пока вода заполнит примерно 2/3 салона машины и резко открыть дверь. Она должна поддаться, потому что в этот момент давление выровняется. Если дверь идет туго, то выбивайте ее ногами.

Отмечается, что при возникновении подобной ситуации нельзя тратить время на поиски документов, ключей или других предметов, потому что дорога каждая секунда.