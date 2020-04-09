Ученые рассказали, какие продукты могут защитить от инфаркта и инсульта

Москва, 9 апреля. Продукты с высоким содержанием витамина D могут предотвратить развитие болезней сердечно-сосудистой системы, вроде инфаркта и инсульта. К такому выводу пришли греческие ученые, изучив рацион 3 тыс. мужчин и женщин.

Оказалось, что наблюдаемые пациенты, которые отдавали предпочтение пище с витамином D (жирная рыба, яйца, сыр, сливочное масло) реже испытывали проблемы с сердцем.

Исследование показало, что в группе, которая питалась продуктами с высоким содержанием витамина D, проблемы с сердцем были лишь у 12% мужчин и 10% женщин. В группе, которая употребляла еду со средним уровнем содержания витамина, процент сердечников составлял уже 17% среди мужчин и 11% среди женщин. В последней группе, которая предпочитала еду с низким содержанием витамина, эти показатели выросли еще сильнее — до 24% у мужчин и до 14% у женщин.

«В отличие от испытаний добавок витамина D, которые показали умеренное или нейтральное влияние на здоровье сердечной мышцы, это исследование выявило, что повышенное потребление витамина D из пищи может защитить от проблем, связанных с сердцем», — пишет научный журнал MedicalXpress.

Ранее заведующий отделением неотложной кардиологии Городской клинической больницы Москвы №13 Альфред Богданов рассказал, как вести себя, чтобы не случилось инфаркта за рулем. Врач посоветовал при первых симптомах остановить машину на обочине и принять нитроглицерин или нитроспрей.