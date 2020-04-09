Главные новости 9 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 9 апреля.

Шведские парламентарии утверждают, что Москва якобы «игнорирует решения, принятые в Совете Европы». Шведские депутаты призвали вернуть санкции против РФ в ПАСЕ.

Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез, сравнив ее с путаной. Гудков довел Собчак до слез в эфире ее YouTube-шоу.

Текслер сообщил о решении перейти на режим самоизоляции после того, как у его пресс-секретаря была диагностирован коронавирус. Глава Челябинской области самоизолировался из-за коронавируса у пресс-секретаря.

По его словам, вирус не погибает на холоде и во влажной среде. Врач Косенков рассказал, стоит ли дезинфицировать продукты из магазинов.

Врач Ирина Ильенко поделилась страшным опытом из своей практики. Реаниматолог рассказала о страшной особенности протекания коронавируса.

Очевидцы сообщили о взрыве у здания посольства Словакии в Москве, передает ФАН. Источник сообщил о взрыве у здания посольства Словакии в Москве.

Министерство здравоохранения РФ выпустило новый список рекомендаций по противодействию эпидемии коронавируса. Минздрав РФ назвал лекарства, эффективные против коронавируса.

Светлана Ходченкова показала содержимое своего холодильника, в котором, как оказалось, вместо еды хранятся маски. Сидящая на карантине актриса Ходченкова показала содержимое своего холодильника.

Владимир Путин обратился к россиянам, число зараженных в мире перевалило за полтора миллиона. Коронавирус 9 апреля в РФ и в мире: свежая статистика, поручения Путина, трагедия в США.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока. Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 9 апреля 2020 года.