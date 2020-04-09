Путин призвал гарантированно обеспечить внутреннюю безопасность РФ на фоне коронавируса

Москва, 9 апреля. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости гарантированно обеспечить внутреннюю безопасность страны.

Российский лидер 9 апреля провел совещание с членами Совбеза. На нем он заявил, что РФ вынуждена принимать меры, адекватные складывающейся ситуации с коронавирусом. Ситуация во всем мире с распространением коронавирусной инфекции меняется, отметил Путин. Он добавил, что это влияет на мировую экономику и отражается на работе промышленных, транспортных предприятий.

«Мы в России вынуждены принимать меры, адекватные складывающейся ситуации. Это меняет существенным образом обычный порядок жизни миллионов людей», — сказал президент России.

Он добавил, что, несмотря на нынешнюю ситуацию, задача по обеспечению внутренней безопасности страны должна быть неизменной. Путин заявил, что необходимо гарантированно обеспечить внутреннюю безопасность страны и ее национальные интересы.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда власти сообщили о многочисленных случаях пневмонии. Вирус стремительно распространяется по всему миру. Наибольшее число заболевших коронавирусом зарегистрировано в США, Италии, Франции, Испании, Германии.

Некоторые политологи, экономисты и социологи сходятся во мнении, что коронавирусная инфекция COVID-2019 была разработана учеными в США. Бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что коронавирус был разработан в секретной лаборатории Соединенных Штатов.