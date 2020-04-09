Ученые обнаружили способность лекарства от ВИЧ блокировать размножение коронавируса

Москва, 9 апреля. Исследование японских ученых показало, что антиретровирусный препарат нельфинавир способен заблокировать формирование новых частиц коронавируса. Данные исследования опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.

«Наши опыты показали, что нельфинавир очень эффективно подавляет репликацию вируса SARS-CoV-2 в культурах клеток, действуя на вирус даже в очень низких и безопасных концентрациях», — говорится в исследовании.

Ученые считают, что нельфинавир необходимо включить в число потенциальных лекарств от коронавируса и начать его проверку на людях.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, число зараженных превысило полтора миллиона человек, от инфекции скончались свыше 88 тысяч человек.

По данным на 9 апреля, число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 10 131 человека, за последние сутки выявлено 1459 случаев заболевания коронавирусом. За сутки из больниц 118 человек, общее число победивших инфекцию составило 698 человек.

Ранее австралийские ученые обнаружили, что антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение коронавируса в клеточных культурах до 48 часов. Препарат использовали для лечения свиней, крупного рогатого скота, лошадей и овец.