Россия окажет Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с эпидемией коронавируса

Москва, 9 апреля. Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ оказать Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, глава государства поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу организовать отправку специалистов в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В ближайшее время в республику будут направлены три самолета Ил-76, которые доставят российских военных специалистов и специальную технику. В ведомстве также добавили, что помощь оказывается по просьбе руководства Боснии и Герцеговины.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей вируса во всем мире достигает 1,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 82 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.