Россия и Саудовская Аравия достигли согласия по основным условиям новой сделки ОПЕК+

Москва, 9 апреля. Участники нефтяного рынка приступили к новым переговорам в рамках ОПЕК+. Из-за эпидемии коронавируса встреча проходит в дистанционном формате.

Стороны обсудят возможности стабилизации цен на черное золото в условиях пандемии пневмонии нового типа.

По предварительным данным, в заседании помимо членов ОПЕК планировали участвовать Аргентина, Индонезия, Египет, Тринидад и Тобаго. Кроме того, приглашения были отправлены Бразилии, Великобритании, США, Канаде, Чаду, Колумбии, Эквадору и Норвегии, но эти страны не подтвердили готовность присоединиться к переговорам.

Высокопоставленный российский источник сообщил, что Россия и Саудовская Аравия достигли согласия по основным условиям новой сделки о сокращении нефтедобычи.

Ранее стало известно, что Россия готова сократить нефтедобычу на 1,6 миллиона баррелей в сутки при общемировом снижении на 10 миллионов б/с.

Напомним, предыдущие переговоры в рамках ОПЕК+ закончились безрезультатно, что привело в ночь на 9 марта к обрушению рынка нефти.

Экономист Российского института стратегических исследований Михаил Беляев пояснил, что Россия заинтересована в стабилизации рынка черного золота, поэтому готова пойти на сокращение объемов нефтедобычи, передает Ura.ru.