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Эксперт центра «Вектор» заявил, что вакцина от SARS-CoV-2 появится в России в августе

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Вакцина от SARS-CoV-2 появится в России в августе, считает вирусолог Нетесов

Почему именно Италия и США после Китая стали любимыми мишенями коронавируса, стоит ли верить конспирологам, совершает ли Россия ошибки в борьбе с эпидемией и когда наконец ученые представят эффективную вакцину от SARS-CoV-2. На эти вопросы Федеральному агентству новостей (ФАН) ответил молекулярный биолог, член-корреспондент РАН, бывший заместитель директора знаменитого научного центра «Вектор» Сергей Нетесов.

Именно этот вирусолог руководил в России расшифровками геномов вирусов Эбола, Марбург, восточного энцефаломиелита лошадей, вируса гриппа штаммов H1N1, H5N1. Сейчас Нетесов заведует лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета.

Сергей Нетесов рассказал ФАН о причинах высокой заболеваемости и смертности от COVID-19 в Италии и США, о возможности распространения вируса бессимптомными людьми, о важности массового тестирования и о том, когда появится вакцина от коронавируса.

Вакцина от SARS-CoV-2 появится в России в августе, считает вирусолог Нетесов

— Сергей Викторович, не преувеличена ли проблема с коронавирусом? В Сети не утихают разговоры о некоем заговоре, испытаниях биологического оружия, звучат и прочие конспирологические версии.

— Есть масса людей, которые в СМИ в Интернете распространяют такие вещи. Ни один из них не является вирусологом и даже биологом. Потому что для вирусолога вот эти конспирологические вещи, особенно после того, как была опубликована геномная последовательность этого вируса и когда были проведены сами анализы, не выдерживают критики. Чем хороша генетика: вы можете сами скачать из Интернета программу и посмотреть, искусственное происхождение или нет. Я сначала с ними пытался спорить, переписывался, но теперь перестал. Абсолютно непрофессиональные рассуждения. А конспирология сама по себе — это болезнь. Мне уже так кажется. Я с парой человек пытался переписываться и понял, что это абсолютно зацикленные люди. Им не надо знать, что такое геном, они и так все знают.

— Если ученые и врачи готовились к атаке этого вируса, то почему был допущен кризис в Италии, сейчас ставят печальные рекорды США. Что там произошло?

— Я думаю, что по поводу Италии будет снят документальный роман. Потому что это целая цепь совершенно удивительных упущений. Кстати, мы частично повторили некоторые из них. Там анализы делали сначала только людям с симптоматикой, прилетевшим из районов эпидемий, а другим не делали. Инкубационный период вируса — 14 дней. Сегодня у человека нет симптомов, а через два дня они появились. А он к врачу сразу не идет и обчихивает всех вокруг. А там, в Италии, еще получилось следующее: в этом городе, куда попал бессимптомный человек, а бессимптомные люди вирус распространяют со страшной силой, а сами не болеют, и вот у них в Ломбардии около города Бергамо попался именно такой товарищ. Он везде ходил, всех заражал и пошел в тот район, где было много футбольных болельщиков. Состоялся матч на 100-тысячном стадионе, и эти все болельщики туда пошли. И теперь уже они заразили все вокруг. И вот с этого началась эпидемия и началась очень резко. И потом, конечно, немаловажное обстоятельство: в Италии не такая, как у нас, половозрастная структура населения. Они же во Второй мировой не воевали, все чаще в плен сдавались, поэтому у них сохранилось много представителей старшего поколения. У стариков иммунитет ослаблен, и они могут умереть от простой болячки. И эта болячка на них на всех свалилась.

Вакцина от SARS-CoV-2 появится в России в августе, считает вирусолог Нетесов

— А что упустили в Штатах?

— В США структура заболеваемости и смертности практически соответствует половозрастной структуре населения, потому что там болеют все — и молодые, и пожилые. И поэтому там процент смертей почти одинаков и у 35-, и у 70-летних.

— Там тоже ошибки допущены?

— У них другая ошибка, которая у нас тоже состоялась. Они гордо заявили, что сами справятся с эпидемией и выпустят свой тест. Но, к своему счастью или несчастью, они этот тест опубликовали. Начались анализы с этим тестом, состав посмотрели специалисты, и выяснилось, что он дает много ложнопозитивов и ложнонегативов, то есть много ошибок. Эти выводы были опубликованы. В США специалисты на такое не обижаются, они смотрят, проверяют и тут же исправляют. Но на это ушло недели три.

Другой момент — первые самолеты, которые прилетели из Ухани, а у них с Уханью очень большие связи, десятки самолетов. И они встретили эти самолеты вроде как в костюмах, но без масок. Забыли маски. Про это написала медсестра и фото отдала в «Нью-Йорк Таймс». Ее тут же уволило начальство, но она быстро восстановилась через суд. История получила очень большую огласку. И вот тут наконец-то они начали все воспринимать очень серьезно. Потому что после огласки через неделю заболели несколько работников из той команды, которая встречала самолеты. Это было второе дело, которое стало причиной американской эпидемии.

Вакцина от SARS-CoV-2 появится в России в августе, считает вирусолог Нетесов

И третье: появилось несколько таких же бессимптомников, как в Италии, в штате Вашингтон. Они ходили, обкашливали все население, их обнаружили случайно — пошли больные, начали искать источник и обнаружили неболеющих людей, которые продолжают выделять вирус. И первая вспышка понеслась оттуда. Вторая вспышка была в Нью-Йорке — это понятно, там скученность населения, и они общаются в метро, в кафе, на улицах, и очень тесно. Там город приспособлен для распространения любой вирусной инфекции, так же как в Китае. 

А нас на удивление это поздно коснулось. У нас был всего один рейс в Ухань из Москвы, и его очень быстро закрыли. Если нас сравнивать с США, то мы раз в сто отличаемся от них по количеству общений с Китаем. Слава богу, у нас все стало попозже. Было время для разворачивания, но мы недооценили наши дружественные страны — Италию и Испанию. Инфекцию привезли оттуда наши туристы. Я читал статистику: Москва на 80% болеет из-за этих стран.

Вакцина от SARS-CoV-2 появится в России в августе, считает вирусолог Нетесов

— Расскажите, пожалуйста, БЦЖ все-таки защищает или нет?

— Я привит три раза, у меня три шрама. Но я не уверен, что не заболею. БЦЖ действительно активирует иммунитет, но всего 2-3 месяца. Посмотрите на Китай: это соцстрана, там все привиты однозначно, их там толпами прогоняли через прививку. Кто-то писал, что якобы из Европы это все пришло, потому что они недопривиты, — это ерунда, практически вся Европа БЦЖ вакцинировалась, и потом, БЦЖ — французское изобретение и фирма. Фирма «Пастер Мерье Коннот», сейчас она называется «Санофи Пастер», до сих пор эту вакцину производит, и они прививаются, но это ничего не объясняет в заболеваемости.

— Когда ваш замечательный «Вектор» изобретет точные диагностические тесты и вакцину?

— Первую диагностику они разработали, и это первая, вторая и третья версии. Единственное, что мы не сделали: надо было сразу озадачить коммерческие фирмы. Потому что у нас реально оказалось, что не хватает мощностей. Там же экспериментальное производство, а надо поточное. Но сейчас все запущено. Минимум пять компаний уже начали производство, и к концу этой недели выйдут на максимум. Единственная проблема — некоторые компоненты для выделения вирусной РНК производятся в Китае, а там были приостановки производства.

— А вакцины когда появятся?

— Есть три кита вирусологии: диагностика, профилактика и лечение. Первое, что надо делать всегда, — это проводить диагностику, чтобы оценить масштаб проблемы. У нас с ней пока не все еще решено. Надо отследить, сколько людей у нас получили иммунитет, а это принципиально другой тест — на антитела. В «Векторе» он сейчас тоже практически разработан, но его надо оценить на переболевших и на больных, это произойдет в ближайшие две недели. Второе — профилактика, это вакцины. Они эффективно разрабатываются, но раньше августа их не будет для массового применения, и это в лучшем случае. И третье — лечение. Эти вопросы тоже достаточно эффективно решаются.

Вакцина от SARS-CoV-2 появится в России в августе, считает вирусолог Нетесов

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