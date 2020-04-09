Эксперт центра «Вектор» заявил, что вакцина от SARS-CoV-2 появится в России в августе

Почему именно Италия и США после Китая стали любимыми мишенями коронавируса, стоит ли верить конспирологам, совершает ли Россия ошибки в борьбе с эпидемией и когда наконец ученые представят эффективную вакцину от SARS-CoV-2. На эти вопросы Федеральному агентству новостей (ФАН) ответил молекулярный биолог, член-корреспондент РАН, бывший заместитель директора знаменитого научного центра «Вектор» Сергей Нетесов.

Именно этот вирусолог руководил в России расшифровками геномов вирусов Эбола, Марбург, восточного энцефаломиелита лошадей, вируса гриппа штаммов H1N1, H5N1. Сейчас Нетесов заведует лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета.

Сергей Нетесов рассказал ФАН о причинах высокой заболеваемости и смертности от COVID-19 в Италии и США, о возможности распространения вируса бессимптомными людьми, о важности массового тестирования и о том, когда появится вакцина от коронавируса.

— Сергей Викторович, не преувеличена ли проблема с коронавирусом? В Сети не утихают разговоры о некоем заговоре, испытаниях биологического оружия, звучат и прочие конспирологические версии.

— Есть масса людей, которые в СМИ в Интернете распространяют такие вещи. Ни один из них не является вирусологом и даже биологом. Потому что для вирусолога вот эти конспирологические вещи, особенно после того, как была опубликована геномная последовательность этого вируса и когда были проведены сами анализы, не выдерживают критики. Чем хороша генетика: вы можете сами скачать из Интернета программу и посмотреть, искусственное происхождение или нет. Я сначала с ними пытался спорить, переписывался, но теперь перестал. Абсолютно непрофессиональные рассуждения. А конспирология сама по себе — это болезнь. Мне уже так кажется. Я с парой человек пытался переписываться и понял, что это абсолютно зацикленные люди. Им не надо знать, что такое геном, они и так все знают.

— Если ученые и врачи готовились к атаке этого вируса, то почему был допущен кризис в Италии, сейчас ставят печальные рекорды США. Что там произошло?

— Я думаю, что по поводу Италии будет снят документальный роман. Потому что это целая цепь совершенно удивительных упущений. Кстати, мы частично повторили некоторые из них. Там анализы делали сначала только людям с симптоматикой, прилетевшим из районов эпидемий, а другим не делали. Инкубационный период вируса — 14 дней. Сегодня у человека нет симптомов, а через два дня они появились. А он к врачу сразу не идет и обчихивает всех вокруг. А там, в Италии, еще получилось следующее: в этом городе, куда попал бессимптомный человек, а бессимптомные люди вирус распространяют со страшной силой, а сами не болеют, и вот у них в Ломбардии около города Бергамо попался именно такой товарищ. Он везде ходил, всех заражал и пошел в тот район, где было много футбольных болельщиков. Состоялся матч на 100-тысячном стадионе, и эти все болельщики туда пошли. И теперь уже они заразили все вокруг. И вот с этого началась эпидемия и началась очень резко. И потом, конечно, немаловажное обстоятельство: в Италии не такая, как у нас, половозрастная структура населения. Они же во Второй мировой не воевали, все чаще в плен сдавались, поэтому у них сохранилось много представителей старшего поколения. У стариков иммунитет ослаблен, и они могут умереть от простой болячки. И эта болячка на них на всех свалилась.

— А что упустили в Штатах?

— В США структура заболеваемости и смертности практически соответствует половозрастной структуре населения, потому что там болеют все — и молодые, и пожилые. И поэтому там процент смертей почти одинаков и у 35-, и у 70-летних.

— Там тоже ошибки допущены?

— У них другая ошибка, которая у нас тоже состоялась. Они гордо заявили, что сами справятся с эпидемией и выпустят свой тест. Но, к своему счастью или несчастью, они этот тест опубликовали. Начались анализы с этим тестом, состав посмотрели специалисты, и выяснилось, что он дает много ложнопозитивов и ложнонегативов, то есть много ошибок. Эти выводы были опубликованы. В США специалисты на такое не обижаются, они смотрят, проверяют и тут же исправляют. Но на это ушло недели три.

Другой момент — первые самолеты, которые прилетели из Ухани, а у них с Уханью очень большие связи, десятки самолетов. И они встретили эти самолеты вроде как в костюмах, но без масок. Забыли маски. Про это написала медсестра и фото отдала в «Нью-Йорк Таймс». Ее тут же уволило начальство, но она быстро восстановилась через суд. История получила очень большую огласку. И вот тут наконец-то они начали все воспринимать очень серьезно. Потому что после огласки через неделю заболели несколько работников из той команды, которая встречала самолеты. Это было второе дело, которое стало причиной американской эпидемии.

И третье: появилось несколько таких же бессимптомников, как в Италии, в штате Вашингтон. Они ходили, обкашливали все население, их обнаружили случайно — пошли больные, начали искать источник и обнаружили неболеющих людей, которые продолжают выделять вирус. И первая вспышка понеслась оттуда. Вторая вспышка была в Нью-Йорке — это понятно, там скученность населения, и они общаются в метро, в кафе, на улицах, и очень тесно. Там город приспособлен для распространения любой вирусной инфекции, так же как в Китае.

А нас на удивление это поздно коснулось. У нас был всего один рейс в Ухань из Москвы, и его очень быстро закрыли. Если нас сравнивать с США, то мы раз в сто отличаемся от них по количеству общений с Китаем. Слава богу, у нас все стало попозже. Было время для разворачивания, но мы недооценили наши дружественные страны — Италию и Испанию. Инфекцию привезли оттуда наши туристы. Я читал статистику: Москва на 80% болеет из-за этих стран.

— Расскажите, пожалуйста, БЦЖ все-таки защищает или нет?

— Я привит три раза, у меня три шрама. Но я не уверен, что не заболею. БЦЖ действительно активирует иммунитет, но всего 2-3 месяца. Посмотрите на Китай: это соцстрана, там все привиты однозначно, их там толпами прогоняли через прививку. Кто-то писал, что якобы из Европы это все пришло, потому что они недопривиты, — это ерунда, практически вся Европа БЦЖ вакцинировалась, и потом, БЦЖ — французское изобретение и фирма. Фирма «Пастер Мерье Коннот», сейчас она называется «Санофи Пастер», до сих пор эту вакцину производит, и они прививаются, но это ничего не объясняет в заболеваемости.

— Когда ваш замечательный «Вектор» изобретет точные диагностические тесты и вакцину?

— Первую диагностику они разработали, и это первая, вторая и третья версии. Единственное, что мы не сделали: надо было сразу озадачить коммерческие фирмы. Потому что у нас реально оказалось, что не хватает мощностей. Там же экспериментальное производство, а надо поточное. Но сейчас все запущено. Минимум пять компаний уже начали производство, и к концу этой недели выйдут на максимум. Единственная проблема — некоторые компоненты для выделения вирусной РНК производятся в Китае, а там были приостановки производства.

— А вакцины когда появятся?

— Есть три кита вирусологии: диагностика, профилактика и лечение. Первое, что надо делать всегда, — это проводить диагностику, чтобы оценить масштаб проблемы. У нас с ней пока не все еще решено. Надо отследить, сколько людей у нас получили иммунитет, а это принципиально другой тест — на антитела. В «Векторе» он сейчас тоже практически разработан, но его надо оценить на переболевших и на больных, это произойдет в ближайшие две недели. Второе — профилактика, это вакцины. Они эффективно разрабатываются, но раньше августа их не будет для массового применения, и это в лучшем случае. И третье — лечение. Эти вопросы тоже достаточно эффективно решаются.

Наша справка

Особенно завораживает концовка. Что хотел сказать нам вирус?