Россия готова прийти на помощь Сирии в борьбе с коронавирусом. Колонка Комиссара Яррика

Дамаск готов помочь жителям оккупированных территорий Сирии в борьбе с коронавирусом. Конечно, при активном содействии российских специалистов, которые уже проявили успехи в борьбе с пандемией «на дальних рубежах». О текущей эпидемиологической обстановке в Сирийской Арабской Республике рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

В мире активно распространяется новый тип коронавируса – SARS-CoV-2. Пандемия не прошла стороной ни один континент на планете, в той или иной мере практически каждое государство оказалось причастно к этой проблеме. Не прошел стороной вирус и Сирию. Так, по официальным данным Министерства здравоохранения САР в стране уже насчитывается 19 зараженных коронавирусной инфекцией.

Сколько же на самом деле человек может быть инфицировано на неподконтрольных Дамаску территориях – неизвестно. Особенно остро вопрос с нераспространением стоит в лагерях беженцев «Эр-Рукбан» и «Аль-Хол». Под угрозой заражения в них находятся десятки тысяч женщин и детей. Нельзя пройти стороной и племена бедуинов, компактно кочующих в Заевфратье.

Вместе с тем, стало известно о готовности российской стороны оказать населению Сирии посильную помощь в борьбе с коронавирусом. Так, при необходимости, российские специалисты в области вирусологии и эпидемиологии готовы развернуть для выходцев из лагерей беженцев и племен бедуинов специальные центры приема и диагностики в районе Пальмиры, Алеппо и Дамаска. О том, эффективна ли будет помощь России разберем пару конкретных примеров ниже.

Так, в конце марта в рамках помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Сербию прибыла группа российских военных специалистов. По данным Минобороны России, в первую очередь российские военные провели обработку объектов социальной инфраструктуры: клинику акушерства и гинекологии «Народный фронт», медицинский клинический центр имени Драгоша Мишевича. Кроме того, российские специалисты совместно с сербскими коллегами приступили к приему пациентов с подозрением на заражение.

Но это не единичный случай. Первой, кому Россия пришла на помощь – Италия. Эта страна особенно сильно пострадала от новой инфекции – несколько десятков тысяч человек стали жертвами коронавируса. В рамках помощи Италии российской стороной развернут полевой госпиталь. Всего к лечению больных в полевом госпитале привлечено 32 российских военных врача и медицинские сестры. Дежурство врачебно-сестринских бригад организовано круглосуточно в 3 смены. Госпиталь рассчитан на 142 койки.

Бригада врачей эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Министерства обороны России вместе с итальянскими военными специалистами провели полную санитарную дезинфекционную обработку трех пансионатов для пожилых людей в городах Клузоне, Чени и Вертола, регион Ломбардия. Суммарная продезинфицированная площадь составляет 18 тысяч квадратных метров.

Между тем санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Сирии в последнее время усложняется. Это связано с рядом военно-политических причин.

Так, в Идлибской зоне протурецкими боевиками нарушается режим прекращения огня: своими провокационными действиями они не позволяют проводить совместное российско-турецкое патрулирование одной из главных дорожных артерий страны трассы М-4. В Заевфратье и южных провинциях арабской страны сказывается деструктивное влияние США, фактически держащего в заложниках беженцев в лагерях «Эр-Рукбан» и «Аль-Хол». Именно в этих местах как никогда велик риск вспышки пандемии из-за тяжелой гуманитарной обстановки, а вместе с ней и эпидемиологической.

Вместе с тем районы северо-восточной Сирии лишены трансграничной помощи, испытывают недостаток медицинского оборудования на фоне угрозы распространения коронавируса.

«Мы до сих пор не получили никакой помощи или поддержки. Наш регион не имеет даже возможности проводить тест на коронавирус, не говоря уже об эффективном лечении или изоляции пациентов», — заявил представитель «Сирийского демократического совета» (СДС) Бассам Сакер.

Кроме того, самопровозглашенная курдская администрация севера и востока Сирии самоустранилась от борьбы с недопущением распространения пандемии. В отличии от подконтрольных сирийскому правительству территорий, курды не стали утруждаться в объявлении карантина, закрытии или ограничении работы общественных заведений.

Также остро вопрос с доступом к необходимым медикаментам и средствам гигиены стоит у бедуинских племен, перемещающихся в свободном формате по сирийским землям. Именно им, людям, находящимся в постоянном движении крайне необходима первичная санитарная и эпидемиологическая помощь, начиная от тестов на инфекцию и заканчивая дезинфицирующими средствами.

Все вышеперечисленные факты не просто затрудняют, а крайне мешают восстановлению мирной жизни и суверенитета на всей территории Сирии. Ведь благодаря этому удастся оптимизировать и улучшить систему здравоохранения. Но даже несмотря на такое непростое положение дел, Россия готова оказывать Дамаску поддержку, так необходимую в борьбе с новой инфекцией, уже поразившей большинство стран мира.

А опыт у российских военных медиков и вирусологов уже есть...