СК РФ установил личность эсэсовца, участвовавшего в расстрелах под Ростовом

Москва, 9 апреля. Следственный комитет России установил личность эсэсовца, который был причастен к массовому расстрелу мирных жителей под Ростовом. Об этом сообщает YouTube-канал ведомства.

Речь идет о ныне живущем переводчике зондеркоманды СС-10а Гельмуте Оберландере. Следствие установило, что в августе 1942 года Оберландер участвовал в расстреле 27 тыс. евреев, которых вывезли в район поселка Змиевская Балка (Ростовская область) под предлогом переселения, а после казнили.

Также установлено, что в период оккупации города Шахты Ростовской области немцы расстреливали горняков вместе с их семьями, а тела сбрасывали в ствол шахт. Всего в городе было убито не менее 3,5 тыс. людей. Еще 427 мирных жителей и 72 пионера погибли от рук нацистов на территории Грузиновского сельсовета Морозовского района Ростовской области.

«Ни одно преступление, основанное на преступных идеях человеконенавистничества и расового превосходства, даже по прошествии столь продолжительного времени, не останется незамеченным и безнаказанным. Это преступления без срока давности», — говорится на сайте СК РФ.

Отметим, что Гельмут Оберландер входит в список самых разыскиваемых нацистских преступников. В настоящее время он проживает в Канаде. В феврале власти страны отозвали у 96-летнего эсэсовца гражданство, поскольку при подаче документов на получение паспорта он не указал, что сотрудничал с нацистами.