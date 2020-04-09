Продюсер «Танцев со звездами» рассказал, как на шоу соблюдаются меры защиты от COVID-19

Известный продюсер выходящего на телеканале «Россия 1» шоу «Танцы со звездами» Сергей Кордо заявил, что во время съемок никакие законы в связи с пандемией коронавирусной инфекции не нарушатся. Предпринимаются все необходимые меры для защиты здоровья участников.

Член Академии российского телевидения прокомментировал Федеральному агентству новостей появившиеся в социальных сетях сообщения о том, что на популярном телешоу собирается слишком много людей, учитывая нынешнюю ситуацию с COVID-19.

«За всем этим следим не только мы, но и специальная служба «Мосфильма» в количестве четырех человек, — отметил Кордо. — Это усложняет нам съемку, потому что мы вынуждены делать ротацию людей, чтобы не было излишнее их количество в павильоне и мы соблюдали «правило пятидесяти человек».

По словам почти бессменного продюсера «Танцев со звездами» (из одиннадцати сезонов не работал только на одном), пришлось убрать из павильона, например, всех гримеров.

«В момент, когда у нас уходили постановщики декораций, мы запускали во время рекламной паузы гримеров, и они поправляли грим членам жюри, — пояснил собеседник ФАН. — А со всеми остальными они работали в костюмерных. Мы соблюдаем все условия даже в актерских комплексах. У нас там получалось даже меньше тридцати человек».

Хотя, посетовал Кордо, известное постановление не лимитирует количество людей на квадратный метр, а, по идее, должно бы было это делать.

«Потому что одно дело студия площадью 2400 квадратных метров и с высотой потолка 13 метров, и другое — костюмерный комплекс, в котором шесть комнат, актерский холл, и в нем находится вместе с гримерами порядка 18-22 человек. Это, думаю, не очень совершенное постановление. А в огромной студии в самый пик съемки находятся 46 человек. Вот, у нас даже 4 человека «запасных» есть (улыбается)».

Количество всех людей, участвующих в съемочном процессе, было утверждено на киностудии «Мосфильм», где идут съемки, подчеркнул лауреат ТЭФИ.

«Главная для нас сложность — мы работаем без зрителей, — сказал он. — А зрители в прямом эфире — это 50% успеха передачи. Они дают дыхание, они влияют на актеров. У нас всего этого нет. Причем мы «отменили» их месяц назад, когда все эти строгости еще не ввели. Декорация под зрителей была выстроена, как вы можете видеть».

Если снова говорить о способах защиты, то в студии и вокруг нее достаточно всяких защитных средств — масок, антисептиков, и так далее, заверил Кордо.

«У нас два входа в павильон, и там стоят дозаторы с антисептиками, — отметил он. — Также все наши люди, приезжающие на «Мосфильм», проверяются двумя тепловизорами — им меряют температуру. Это делают администраторы, у которых есть списки».

Есть дозаторы с антисептиками и у входов в три актерских комплекса — один для членов жюри и два для участников, добавил продюсер танцевального шоу. И там же, на столиках, разложены маски и перчатки.

«Мы выдаем их всем при появлении около павильона, — сказал Кордо. — На самом деле сейчас никого-то и нет на «Мосфильме», кроме нас и (телеведущего Владимира) Соловьева. Все равно у нас все в масках. Но если кто-то потерял ее или засунул куда-то, кроме того, что их надо менять периодически, всегда может взять еще одну».

Еще один немаловажный факт — съемочный павильон в ночь на 4 апреля был продезинфицирован, и это делали специальные «люди в форме», свидетельствует член Академии российского телевидения.

«Мы будем делать это перед каждым прямым эфиром, — пообещал он. — Следующий прямой эфир у нас 12-го [апреля], значит, в ночь на воскресенье снова придут эти люди и профессионально сделают свое дело. Они же делают дезинфекцию, кстати, и в актерских комплексах, и в примерочных, где шьют костюмы. И там тоже стоит дозатор!»

И, наконец, самое главное — все участники съемочного процесса сдали тесты на коронавирусную инфекцию, заявил Кордо.

«Сначала звезды — 31 марта, а 4 апреля остальные — танцоры и все, кто контактирует со звездами, — сказал собеседник ФАН. — Это — гримеры, стилисты, костюмеры. Во вторник утром мы получили результаты, и все, слава Богу, отрицательные. Хотя вы можете сдать тест, а потом пойти куда-то и с кем-то поздороваться».

Поэтому, как отметил в заключение продюсер шоу, через какое-то время планируется всю эту процедуру повторить.

Развлекательное телешоу «Танцы со звездами» выходит в эфир на телеканале «Россия 1» с 2006 года. Сейчас идет 11-й по счету сезон, с участием известных представителей шоу-бизнеса, кинематографа и телевидения.

На днях в социальных сетях появились фотографии, где звезды и танцоры позируют вместе, и, на первый взгляд, там примерно человек тридцать. Данный факт вызвал со стороны общественности возмущение, учитывая объявленные в стране самоизоляцию и карантин.