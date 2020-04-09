Дудчак рассказал о попытках Порошенко свести счеты с политическими оппонентами

Киев, 9 апреля. Заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о срочной необходимости принятия закона о банковском регулировании продиктовано его желанием свести счеты с политическими оппонентами. Об этом заявил политолог и экономист Александр Дудчак.

Ранее Порошенко призвал Верховную раду Украины принять закон о банковском регулировании, который спасет страну от надвигающегося дефолта.

Дудчак отметил, что призывы Порошенко к Раде продиктованы желанием свести счеты со своими политическими оппонентами, передает радио Sputnik.

«Порошенко больше волнует другое — сведение счета… Создать побольше проблем для своих конкурентов он всегда рад. Хотя, судя по всему, между нынешней властью и Порошенко была определенная договоренность, потому что он до сих пор на свободе», — пояснил эксперт.

Напомним, 8 апреля Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Петра Порошенко. Экс-президент Украины подозревается в совершении противоправных действий при назначении судей Верховного суда. По данным следствия, Порошенко злоупотребил служебным положением, осуществив вмешательство в деятельность судебных органов.

К настоящему моменту украинские правоохранители завели не менее 10 уголовных дел в отношении Порошенко. Бывшего президента Украины подозревают в попытке узурпации власти, злоупотреблении служебным положением, а также в легализации доходов, полученных преступным путем.