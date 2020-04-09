МИД Сирии назвал доклад ОЗХО о химатаках сфабрикованным

Дамаск, 9 апреля. Доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о якобы применении Сирийской арабской армией (САА) химических атак является сфабрикованным, такой позиции придерживается МИД Сирии.

Доклад ОЗХО о расследовании использования химоружия в Сирии в 2017 году был опубликован накануне, 8 апреля. Эксперты организации утверждают, что атаки якобы были совершены сирийскими ВВС.

«Доклад ОЗХО о применении химического оружия в деревне Латамина в 2017 году содержит поддельные и сфабрикованные выводы, цель которых — искажение фактов и обвинение властей Сирии», — говорится в заявлении сирийского внешнеполитического ведомства.

МИД опровергает все доводы, используемые в докладе, отмечая его политическую подоплеку.

«Доклад опирался на источники, подготовленные и сфабрикованные террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН) и так называемыми «Белыми касками» в исполнение указаний их руководителей в США, Турции и других западных странах», — добавили в МИД Сирии.

Ранее постоянное представительство РФ в ООН отметило, что доклад носит сомнительный характер, поскольку выводы специалистов были сделаны в дистанционном режиме, без выезда на места происшествия.

Законные власти в Дамаске неоднократно подчеркивали, что никогда не применяли химоружие даже по отношению к террористам, а сирийский химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

1 Организация запрещена на территории РФ.