Коронавирус и звезды: «изгой» Укупник, «невиновный» Лещенко, «искуситель» Малахов

Аркадий Укупник внезапно стал антигероем для своих соседей. Мир слухами полнится, и после злополучного эфира у Андрея Малахова, где Укупник был в одном кадре с Львом Лещенко, от Аркадия начали шарахаться. По утверждению Укупника, недруги распространили слух, что он болен и его разыскивает полиция. А Лев Лещенко, которого уже выписали из больницы в Коммунарке, вдруг начал сомневаться, что был заражен коронавирусом, и заявил, что сам ни в чем не виноват, а на злополучный эфир его затащил Андрей Малахов со словами:

«Значит, будем болеть вместе».

Малахов тоже в долгу не остался и уже успел ответить.

В запутанной истории разбирался колумнист Федерального агентства новостей, автор резонансных публикаций о шоу-бизнесе, блогер Вадим Манукян.

«Изгой» Укупник, «невиновный» Лещенко, «искуситель» Малахов. Колонка Вадима Манукяна

Нам не дано предугадать как слово наше отзовется, писал когда-то Федор Тютчев. Мы часто забываем, что наши поступки и действия рано или поздно вернутся к нам — либо во благо, либо во вред. Все зависит от того, какой поступок мы совершили. Аркадий Укупник искренне недоумевает, почему на его голову свалились проблемы, которых он совсем не ждал. Лев Лещенко, похоже, не хочет, чтобы его упоминали с связи с коронавирусом. А Андрей Малахов идет на сомнительные ухищрения, под любым предлогом затаскивая звезд себе на программу.

Как не повезло Укупнику

У этого артиста неприятности начались со злополучного эфира у Андрея Малахова. Тогда Аркадий записал видео, на котором Лев Лещенко признается, что, вернувшись с гастролей по США и Канаде, не соблюдал режим самоизоляции. Кто-то из гостей студии ужасается и говорит, что теперь все участники программы в опасности. После огласки Льву Валерьяновичу Лещенко прилично досталось за беспечность во время пандемии коронавируса.

Затем все вдруг припомнили, что Лещенко еще был на дне рождения Аллы Крутой. После этого слег Игорь Николаев. А затем в больнице оказалась Надежда Бабкина. Укупник, переживая за ее здоровье, вдруг вспомнил, что Лев Валерьянович и к ней на день рождения заглядывал. Сам Аркадий, кстати, по его утверждению, на дне рождения Бабкиной, не был.

Теперь Укупник недоумевает, почему соседи сделали его изгоем и шарахаются от него. По версии Аркадия, слух, что он болен и его разыскивает полиция, пустил кто-то, наделенный властью и авторитетом.

Понимает ли Укупник, что это все эффект бумеранга? Или, как говорят в Индии, — карма. Историю с Лещенко, по сути, запустил и теперь информационно подогревает сам Укупник. Если бы записанное Аркадием видео с признанием Лещенко не увидело свет, вся эта коллизия осталась бы внутри шоу-бизнеса. Собственно, Укупника, как говорится, никто за язык не тянул, особенно по поводу событий, в которых он сам не участвовал.

Впрочем, не будем осуждать Аркадия Укупника — нарушение Львом Лещенко режима самоизоляции — это, на мой взгляд, проблема не только шоу-бизнеса. Так что Аркадию стоит посочувствовать, надеюсь, этому популярному артисту недолго ходить в изгоях.

«Невиновный» Лещенко

Что касается заявления Льва Лещенко:

«Честно говоря, не знаю, был ли у меня коронавирус», — это, на мой взгляд, верх неприличия.

Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке, с официального разрешения Льва Валерьяновича писал, что у Лещенко пневмония коронавирусной этиологии. Поэтому известному артисту не стоит делать вид, что этого не было.

Ну и, разумеется, заявление Льва Валерьяновича, что Малахов его «затащил» на эфир со словами: «значит, будем болеть вместе» и что «съемки — это работа», тоже вызывает массу вопросов. От народного артиста России поклонники ожидают большей ответственности.

«Искуситель» Малахов

Если слова Лещенко правда, получается, что Малахов, не предупредив гостей передачи (а это слышно по их реакции на видеозаписи Укупника), подверг их здоровье серьезному риску. После такого признания у Андрея могут возникнуть нешуточные проблемы, в том числе с законом. Понимает ли это Лев Валерьянович?

Возникает и другой вопрос. Если эфир у «искусителя» Малахова для Лещенко работа, ради которой он нарушил режим самоизоляции, то что он делал на днях рождения у Аллы Крутой и Надежды Бабкиной? Причем, у второй, по признанию Укупника, Лещенко был уже после эфира у Малахова. Это тоже была работа?

Честно говоря, лучшее, что может сделать Лев Лещенко в данной ситуации, — это сказать, что был неправ, не выдержав 14-дневный режим самоизоляции, и извиниться за это. Вместо этого мы слышим массу оправданий, которые выглядят — одно нелепее другого.

Это косвенно подтвердил и Андрей Малахов, который, по сути, готов стать мальчиком для битья и взять на себя ответственность за появление Лещенко на дне рождения у Алле Крутой и на концерте в Театре армии.

Но вот кому пойдет на пользу такое «самопожертвование Малахова, непонятно. На мой взгляд, обжегшись на истории с Лещенко и Бабкиной, представители шоу-бизнеса должны отказаться от легкомысленных поступков и своим поведением, в том числе неукоснительным и соблюдение режима самоизоляции, подавать пример поклонникам.