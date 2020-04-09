Эксперты объяснили, чего боится Зюганов, говоря о несвоевременности голосования

КПРФ стала главным прикрытием для несистемной оппозиции, и ближайшие выборы могут быть опасны для партии, у которой и так уже почти нет поддержки, считают эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков и политолог Наталия Елисеева. Подробнее о глубочайшем кризисе в одной из старейших партий России — в материале Федерального агентства новостей.

Лицемерие КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что никаких серьезных выборов в России в этом году быть не может, а единый день голосования, по закону назначаемый на второе воскресенье сентября, в сентябре 2020 нужно отложить из-за ситуации с коронавирусом.

Но эти слова отдают лицемерием на фоне действий самих коммунистов. Складывается ощущение, что для коммунистов вирус не существует или не представляет опасности. Достаточно вспомнить, как КПРФ проводили массовые митинги во время эпидемии коронавируса. Не стоит забывать, что основной аудиторией КПРФ являются люди старшего поколения, которые и входят в группу риска. И если молодые относительно легко переносят инфекцию нового типа коронавируса, то старики чаще болеют тяжело и нередко умирают.

Также можно вспомнить депутата от КПРФ Михаила Матвеева, который распространил фейк об отказе врачей Новокуйбышевской городской больницы оперативно обследовать пациентов с подозрением на коронавирус. Данное заявление тут же было опровергнуто руководством медицинского учреждения.

Неготовность к выборам

Как отметил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков, заявление Зюганова верно в том смысле, что правильно описывает готовность КПРФ к выборам. У коммунистов с тем отношением, которое они демонстрируют к политической деятельности, сейчас может получиться лишь халтура.

«Аппарат партии распущен на каникулы, ее лидер пропал из медийной повестки, не делая до этого важных заявлений. При этом и про экономику, и про кредиты, и про рабочие места, и про медицину с образованием Зюганов явно мог бы высказаться так, чтобы заработать политические дивиденды. Вместо этого лидер КПРФ говорит об опасности пандемии, хотя его однопартийцы с завидным упорством её игнорируют, и несмотря на режим самоизоляции продолжают устраивать массовые мероприятия, рискуя здоровьем участников ради своих сиюминутных целей. Во многом это связано даже не с чьим-то двуличием, а с потерей управляемости региональных отделений. Во многих субъектах они стали не более чем ширмой для местных элит», — пояснил Сергей Простаков.

Эксперт заметил, что утеря связи с отделениями и простыми членами партии привела и к утере идеологических ориентиров. В Москве КПРФ стала главным прикрытием для несистемной оппозиции на муниципальном и городском уровнях, коммунисты участвуют в мероприятиях с самыми разными силами — от анархистов и ЛГБТ-активистов до националистов и православных хоругвеносцев, уточнил политический аналитик.

«Партия все дальше становится от идей коммунизма, приверженность которым она декларирует, превратившись в не самую эффективную бюрократическую машину по освоению огромных государственных денег, по закону поступающих партиям из бюджета. Для позиций такой неповоротливой, находящейся на пороге организационного и идейного кризиса структуре, как и говорит Зюганов, ближайшие выборы действительно опасны», — заключил Сергей Простаков.

У КПРФ нет поддержки

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева назвала сомнительным заявление Зюганова.

«Я бы поняла, если он аргументировал перенос заботой об избирателях в связи с непонятными сроками по окончательной ликвидации коронавирусной инфекции в стране и мире, но говорить об отсутствии времени несколько странно. С учетом того, что КПРФ зачастую хвалилась своей сильной поддержкой избирателей, проблем с подготовкой быть не должно. Но это только при условии реальной поддержки, которой, естественной у КПРФ нет, не было и уже явно не будет. И Зюганов, делая подобное заявление, как раз это и подтверждает», — пояснила Наталия Елисеева.

Политолог также считает, что коммунисты привыкли к госфинансированию и богатым спонсорам. Таким образом, КПРФ превратилась в буржуазную политическую силу, напрочь забыв, как работать с избирателем и на благо избирателя.

Заметим, что депутаты от КПРФ, избранные осенью 2019 года, так и не выполнили ни одного своего обещания. Новоизбранные «коммунисты», которые до выборов не имели отношения к партии, компрометируют КПРФ, распугивая оставшийся электорат своим радикализмом, при этом не ставят в расчет ни идеологию коммунизма, ни мнение руководства партии. С такой командой на местах и центральным руководством предстоящие выборы станут провальными для КПРФ, привыкшей к соглашательству.