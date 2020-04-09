Соловьев увидел «раздвоение личности» у обвинившего во лжи власти Польши мэра Варшавы

Москва, 9 апреля. «Раздвоение личности» присутствует у мэра Варшавы Рафала Тшасковского, который обвинил польские власти во лжи о количестве погибших от коронавируса, считает журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Мэр Варшавы заподозрил, что польские власти занижают число пациентов, которые скончались из-за коронавируса. По его мнению, данные указывают на то, что жертв значительно больше, чем об этом говорит официальная статистика.

Соловьев, комментируя ситуацию, заметил, что Тшасковский и есть официальная власть Польши. Он посоветовал политику в первую очередь разобраться с самим собой, чтобы «он понимал, кому и что говорит».

«Если мэр Варшавы страдает раздвоением личности и считает, что его обманывает мэр Варшавы, то я ему глубоко соболезную», — цитирует «НьюИнформ» журналиста.

Телеведущий привел в пример московского мэра Сергея Собянина, который «абсолютно точно» знает ситуацию с коронавирусом в городе. По его словам, чиновник знает, сколько коек готовы, сколько больниц нужно построить, сколько человек было госпитализировано и какая у доставленных в больницу пациентов степень тяжести заболевания. Собянин в курсе происходящего, поскольку возглавляет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Москве, напомнил Соловьев.

Он считает, что руководству Варшавы следует разобраться и взять ситуацию на контроль, а не кричать, что кругом несправедливость и обман.