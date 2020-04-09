Путин сообщил об экспорте российской техники в 2019 году на 15 млрд долларов

Москва, 9 апреля. Россия поставила за рубеж военную технику на 15 млрд долларов в 2019 году, сообщил президент РФ Владимир Путин.

По словам президента РФ, итоги военно-технического сотрудничества за прошлый год положительные. Система ВТС с зарубежными партнерами функционировала успешно, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру и жесткое противодействие конкурентов.

«За рубеж поставлено военной техники на сумму свыше 15 миллиардов долларов, портфель заказов составляет сегодня более 55 миллиардов долларов, в числе партнеров около ста стран мира», — сообщил глава государства.

Путин выразил уверенность, что конкурентоспособность и востребованность российской военной техники будут сохраняться. Президент РФ подчеркнул необходимость гибкой оперативной корректировки форм и методов работы в сфере ВТС с учетом рисков, связанных с пандемией.