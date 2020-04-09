Главврач Коммунарки назвал коронавирус основной причиной большинства случаев пневмонии

Москва, 9 апреля. На сегодняшний день чаще всего заболевание пневмонией провоцирует новая коронавирусная инфекция. Об этом заявил главный врач московской инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Это заявление стало комментарием к принятому клиническим комитетом столицы решению объединить стационары для больных с обычной и коронавирусной пневмонией. Проценко считает, что сегодня в подавляющем большинстве случаев именно коронавирус провоцирует появление пневмонии у человека.

«Эта тенденция отчетливо заметна в последние несколько дней», — заявил врач.

Врач объяснил, что к подобному выводу его натолкнули ложноотрицательные результаты ПЦР-тестов, которые заставляют медиков основываться на оценке клинической картины в сочетании с данными компьютерной томографии.

«В сочетании с данными КТ и при характерных изменениях — трактовать внебольничную пневмонию как COVID», — заключил главврач.

Напомним, что 9 апреля медики из клинического комитета по борьбе с коронавирусом решили не делить стационары на предназначенные для лечения коронавирусной или обычной пневмонии.