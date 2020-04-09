Экс-депутат Рады предрек распад Украины из-за коронавируса

Киев, 9 апреля. Украина может столкнуться с ростом сепаратизма из-за пандемии коронавируса, под угрозой окажется территориальная целостность страны, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По словам политика, дышащая на ладан экономика Украины получила мощный удар из-за пандемии коронавируса. Экс-депутат Рады уверен, что в случае дефолта украинцев ждет всплеск нищеты и рост криминала.

Мураев обратил внимание, что в условиях коронавируса регионы стали вводить карантин и отгораживаться друг от друга.

«Мы видим, как отгораживалось Закарпатье, какие настроения ходят в различных городах», – заявил бывший депутат в эфире телеканала «НАШ».

Бывший парламентарий считает, что особую опасность могут представлять участники операций в Донбассе. На руках у них более 2,5 млн единиц боевого оружия, напомнил Мураев.

«Боюсь, что этому не сможет противостоять ни реформированная полиция, ни прокуратура, ни спецслужбы Украины все вместе взятые», – подытожил он.

По данным на 9 апреля, число заболевших коронавирусом на Украине достигло 1892 человек, скончались 57 человек.

Ранее телеведущий и доктор Евгений Комаровский заявил, что есть 2 сценария окончания пандемии коронавируса на Украине. По словам врача, распространение заболевания остановится, когда появится вакцина от коронавируса. Комаровский утверждает, что она появится не раньше, чем через 1,5 года. Согласно второму сценарию, вирус перестанет распространяться, когда у 90% населения будет иммунитет.