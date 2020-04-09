Жигунов обвинил Малахова и Корчевникова в «полоскании грязного белья в период эпидемии»

Москва, 9 апреля. Популярный российский актер Сергей Жигунов раскритиковал телеведущих Андрея Малахова и Бориса Корчевникова, которые во время введения режима всеобщей самоизоляции продолжают собирать людей в студии.

Предложения прийти на передачи поступали и Жигунову, но актер каждый раз отказывался. Этот факт возмутил звезду фильма «Гардемарины» и сериала «Моя прекрасная няня».

«Сначала раздается звонок с передачи Корчевникова, посвященной Борису Смолкину, вчера был звонок из программы Малахова, предложили приехать в студию, поговорить о коронавирусе», — написал Сергей Жигунов в своем профиле в соцсети Instagram.

Сергей Жигунов поинтересовался у редакторов программ, почему они предлагают прийти в студию, если введен режим самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Однако четкого ответа актер не получил. По его словам, в ответ «пробормотали что-то невнятное, от чего остался осадок». Жигунов попытался вразумить телеведущих и напомнил, что те даже принимают участие в акции «Сидим дома». Он предложил Малахову и Корчевникову продолжать вести программы, но общаться с гостями и экспертами в дистанционном формате.

«Полоскание грязного белья в период эпидемии посредством собирания в кучу возможно зараженных людей не является жизненно необходимым для нашей страны в целом и нашего телевидения в частности», — заметил российский актер.

Он посоветовал телеведущим освоить Интернет и пожелал творческих успехов.

О коронавирусной инфекции стало известно в конце прошлого года. Тогда власти КНР сообщили о многочисленных случаях заболевания пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией, в китайском городе Ухань. Инфекция стремительно распространяется по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-2019. Россия предпринимает все необходимые действия для предотвращения распространения коронавируса.