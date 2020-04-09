Как школьники Петербурга соблюдают самоизоляцию. ФАН-ТВ

Эта неделя для школьников России и их родителей ознаменовалась началом дистанционного обучения. Как она проходит, и удается ли ученикам соблюдать самоизоляцию, выяснили корреспонденты Федерального агентства новостей.

«Я занимаюсь удаленно, а иду я за продуктами, у нас просто сейчас дают питание, и мы идем туда», — говорит Лиза Шарапаноская, школьница.

«Вообще немного тяжело дома, потому что очень мало объясняется по дистанционному обучению. Дают задания, допустим, по геометрии и надо искать самим какие-то материалы, чтобы нам кто-то объяснил это. Я учился давно и многое уже забыл», — говорит Юрий Шарапаноский, петербуржец.

«Очень много уроков задают, больше чем в обычный учебный день», — считает Вероника Попова, школьница.

Возможно, повлияла дождливая погода, но в результате нам так и не удалось обнаружить прогульщиков, свободно гуляющих по улице вместо удаленного обучения. Сколько еще в таком формате просуществуют учебные заведения, пока оценить сложно. Но ученики и их родители отметили, что постепенно начали адаптироваться к новой системе.