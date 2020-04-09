Заболевшую пневмонией Бабкину перевели в закрытый бокс

Москва, 9 апреля. Известную певицу Надежду Бабкину, у которой недавно была диагностирована пневмония, изолировали в отдельный инфекционный бокс. Об этом в четверг рассказал ее официальный представитель Александр Велор.

Он отметил, сославшись на врачей, что это обычные меры предосторожности, и переживать не стоит. Велор добавил, что, когда в начале апреля Бабкину только привезли в больницу, она чувствовала себя хорошо, однако затем ее состояние резко ухудшилось.

Напомним, что ранее Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирус. Это произошло вскоре после того, как артистка устроила банкет по случаю своего дня рождения. COVID-19 тесты не выявили, однако оказалось, что Бабкина болеет пневмонией. Состояние пациентки быстро ухудшалось, поэтому врачи приняли решение погрузить ее в медикаментозный сон и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Отметим, что пневмония также была выявлена у композитора Игоря Николаева. Ему пришлось провести в больнице 1,5 месяца. А вот у певца Льва Лещенко действительно обнаружили коронавирус. Впрочем, с помощью врачей артист смог довольно быстро встать на ноги.

Коронавирусная инфекция представляет особую опасность для людей пожилого возраста и пациентов с хроническими заболеваниями. В их случае болезнь может протекать в тяжелой форме и приводить к летальному исходу. На сегодняшний день в мире насчитывается 1,5 млн заразившихся коронавирусом нового типа, 319 тыс. человек выздоровело, 87,8 тыс. скончалось.