Психолог назвала пять причин кризиса в самоизолированных семьях

Карантин и самоизоляция буквально запирают семьи в четырех стенах, и это вынужденное совместное «заточение» зачастую приводит к скандалам, казалось бы, на ровном месте. Но причины все-таки есть. Семейный психолог, специалист по кризисной помощи Анастасия Ильина назвала топ-5 сложностей, с которыми столкнулись семьи во время пандемии COVID-19. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Самоизоляция стала серьезным испытанием на прочность многих пар и семей. Невозможность сменить обстановку и вырваться из четырех стен не лучшим образом сказываются на отношениях. Психолог рассказала, как справиться с этой проблемой и не разрушить семейное благополучие.

«Сейчас современные семьи в Москве и других городах столкнулись с уникальным временем, с новой реальностью, которой никогда не было до. Так много времени, которое люди проводят вместе, — такого не было очень-очень давно. Может быть, в некоторых семьях такого не было никогда. И это очень непросто для всех семей», — констатировала Анастасия Ильина.

Топ-5 причин семейного кризиса во время пандемии

Чтобы понять, как не развалить семью во время самоизоляции, когда все находятся дома 24 часа в сутки, прежде всего нужно обратить внимание на сложности, которые чаще всего возникают в этот период. Анастасия Ильина назвала пять причин, вызывающих трудности в семейной жизни.

«Первое — это тема границ. Когда семья находится 24 на семь вместе, причем без подготовки и большого опыта к такому времяпрепровождению в замкнутом пространстве, когда нет возможности уйти куда-то по делам, тема границ — личных и внутрисемейных — подвергается большому давлению и переменам. А именно — она стремится к размытию. Внутренние границы семьи становятся более хаотичными и невидимыми. Это непросто переживают многие члены семьи: особенно те, для которых личные границы важны, и кто не привык к такому формату взаимодействия», — объяснила специалист.

Вторая причина — огромное количество времени, которое члены семьи фактически вынуждены проводить вместе. Появляется дефицит личного времени — того, которое человек может потратить только на себя.

«Третье — высокое эмоциональное напряжение, которое возникает из-за нарушения личных границ и длительного совместного времяпрепровождения членов семьи. У людей разного возраста, вне зависимости от ролей — родители это или дети — со временем нарастает эмоциональное напряжение. Оно проявляется чаще всего в истощении, усталости, раздражении, повышенной конфликтности, несмотря на то, что люди вроде бы отдыхают. Большое эмоциональное напряжение, из-за которого хочется кого-то «погрызть» или сбежать — трудность для современной семьи», — сказала Анастасия Ильина.

Четвертая причина — монотонные и однотипные будни. Каждый день напоминает предыдущий — так называемый день сурка, когда ежедневно происходит почти одно и то же.

«В первую и вторую неделю карантина люди пробуют использовать обычно переключаются на привычные способы отдыха и релаксации, которые приносят удовольствие. Но врем идет, а взрослые и дети уже много раз проделали одно и то же: испекли много шарлоток, слепили пельменей, пересмотрели все мультики, поиграли в компьютерные игры, приняли душ с ароматизированными добавками, поговорили о жизни, поужинали несколько раз. И за счет монотонности этот запас активностей становится меньше. Это тоже способствует эмоциональному напряжению, которое мы можем наблюдать», — объяснила психолог.

Еще одна, не менее важная причина кризиса, — трудности в коммуникациях. Возможно, раньше члены семьи не обращали внимания на эту проблему, но сейчас она проявляется слишком явно.

«Всплывают все те коммуникативные трудности, которое раньше, возможно, игнорировались и не замечались семьей. Всплывают на поверхность все те проблемы, соринки и задоринки, которые раньше можно было обходить стороной. Поэтому в какой-то момент становится труднее договариваться друг с другом, а иногда кажется, что сделать это и вовсе невозможно», — констатировала психолог.

Кризис налицо. Что с этим делать?

Специалист по кризисной помощи дала несколько рекомендаций, как не развалить семью за период самоизоляции и преодолеть пандемию с минимальными потерями для психологического здоровья.

«Если в семье размываются границы, то очень важно, особенно в условиях карантина, организовывать хотя бы минимальное личное пространство для каждого человека. Если у каждого есть своя комната — это прекрасно, но так бывает не всегда, и иногда в одном маленьком пространстве ютится очень большая семья. Тогда пусть это будет угол или часть комнаты, или просто набор каких-то вещей и предметов, которые не будут использоваться другими членами семьи», — посоветовала Анастасия Ильина.

Важно, чтобы у каждого члена семьи оставалось время только на себя. В человеке сохраняется потребность в уединении, и ее нужно удовлетворять. Анастасия Ильина рассказала, как это можно организовать в условиях самоизоляции всей семьи.

«Это могут быть какие-то договоренности. Например, маму час не трогаем — мама делает себя доброй и счастливой, уходя в ванную или слушая музыку на кухне. Или, допустим, папа читает газету вечером, а все остальные члены семьи, если есть возможность, уходят в другую комнату», — посоветовала психолог.

Кроме того, нельзя забывать о своем самочувствии: физическом и психологическом. Состояние взрослых оказывает эффект на состояние детей и пожилых членов семьи, которые живут с ними под одной крышей.

«Поэтому было бы хорошо, чтобы взрослые достаточное количество времени спали, хорошо ели, занимались приятными любимыми делами, чтобы была минимальная физическая нагрузка и оставались простые маленькие радости и удовольствия, которые сейчас возможны», — предложила эксперт.

Справиться с монотонностью будней поможет поиск дополнительных видов досуга. Сеть сейчас буквально пестрит материалами о том, чем занять себя в самоизоляции.

«Есть разные списки, чем можно заняться в карантине, что еще можно посмотреть, как еще можно провести время и вместе, и раздельно. Составление таких списков заметно облегчает жизнь и существование всем вместе в режиме 24 на семь», — отметила Анастасия Ильина.

И самое главное — нужно учиться выстраивать диалог друг с другом. Психолог подчеркнула: важно не идти на поводу у эмоций, уметь вовремя остановиться и вернуться к решению проблем в более спокойной обстановке.