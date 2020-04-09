Киев, 9 апреля. Украинский боксер-профессионал Александр Усик призвал украинцев подумать о жителях Крыма и Донбасса, а не о территориях, которые они населяют.

Спортсмен выразил уверенность, что украинцы некорректно оценивают ситуацию в Крыму и Донбассе.

«Знаете, что мы натворили? Мы бросили своих людей на произвол судьбы. Мы просто забыли про них. Мы кричим: «Чей Крым, чей Крым?» Я вам отвечу: «Да хрен с тобой! Крым - это люди, которые там, — это и есть Крым», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу «Эхо Киева».

Он также добавил, что украинских политиков не волнует судьба жителей Луганска и Донецка, так как они озабочены вопросами территорий, над которыми Киев потерял контроль.

«А люди, которые там живут, — это не самое ценное?» — спросил Усик.

Стоит отметить, что Александр Усик является уроженцем Симферополя. Спортсмен регулярно бывает в Крыму, где в настоящее время проживают его родственники.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который состоялся весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно.