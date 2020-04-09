Звезда Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой

Москва, 9 апреля. Участница Comedy Club, теле- и радиоведущая Марина Кравец впервые стала мамой. Об этом звезда юмористического шоу сообщила в своем аккаунте в Instagram.

По ее словам, роды начались преждевременно, но закончились успешно.

«Мы ждали этого несколько в другую дату, но кое-кто решил все за нас. Рано утром пришлось быстро одеться и поехать на обследование на всякий случай», — написала Кравец.

Ведущая добавила, что ехала в клинику со своим мужем Аркадием Водаховым всего на полчаса и даже не вязала с собой сумку.

«В итоге мы стали родителями чудесной девочки. Все здоровы и счастливы! Чувствуем себя отлично, узнаем друг друга», — поделилась знаменитость.

Она также поблагодарила персонал клиники, поименно перечислив в посте всех участников операции.

Артистку уже поздравили с пополнением в семье юморист Михаил Галустян, певица Валерия, актриса Наталья Рудова и модель Светлана Бондарчук.

О беременности Кравец стало известно в начале февраля, тогда девушка выложила загадочный пост в Instagram, но подписчики сразу догадались, о чем идет речь. При этом артистка попросила поклонников заранее не поздравлять ее, вероятно, чтобы не сглазить, ранее супруги крайне редко рассказывали о своей личной жизни, передавал телеканал «360».