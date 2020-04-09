На войне с коронавирусом: президент открыл «медицинский фронт» спасения людей

Определяющую роль в противодействии распространению коронавируса в России играют многочисленные врачи и медсестры, которые, несмотря на в разы увеличившуюся нагрузку, продолжают круглосуточно оказывать помощь инфицированным. По сути, находясь на передовой борьбы с COVID-19, все работники здравоохранения составляют сейчас так называемый «медицинский фронт» и заслуживают повышенных мер поддержки со стороны государства. Эти меры на селекторном совещании с главами регионов и правительством озвучил президент РФ Владимир Путин.

Он поручил назначить всем категориям медработников, которые непосредственно контактируют с COVID-положительными пациентами, новую финансовую поддержку. Важно отметить, что эти выплаты не заменяют, а дополняют те, что уже были ранее определены регионами и на осуществление которых федеральный центр направил более 10 миллиардов рублей. Беспрецедентные меры поддержки вводятся минимум на ближайшие три месяца и могут быть продлены в зависимости от дальнейшего развития сценария пандемии в стране.

«Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала — фельдшеров, медсестер — 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала — 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тысяч рублей», — пояснил Путин.

По словам президента, повышенные обязанности и ответственность врачей сегодня можно сравнить с функциями действующей российской армии: медицинские работники буквально сражаются за жизнь и здоровье граждан, ежеминутно подвергая себя опасности заразиться. В этой связи глава РФ предусмотрел для врачей не только новые выплаты, но и повышенные страховые гарантии. Причем размер этих гарантий будет соответствовать «армейским», это подтвердит равенство медицинских работников и военнослужащих в плане обеспечения безопасности населения России.

«Такие специалисты находятся на передовой. Поэтому будем исходить именно из этой терминологии и из этой ситуации. И будет правильным принять еще одно решение: а именно– установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета. Так, как это сделано для личного состава Вооруженных сил России», — отметил президент.

В качестве сравнения: размер страховых выплат военнослужащим в случае ранения или травмы составляет до 2 миллионов рублей. Очевидно, что на такую сумму смогут рассчитывать врачи, которые, оказывая помощь инфицированным, сами заразились коронавирусом. Это, по сути, такое же ранение.

Если же, не дай бог, заражение медработника станет причиной гибели (в России таких случаев нет, но мы видим десятки трагедий в Европе и США), то и тут выплата семьям будет соразмерной той, что получают вдовы и дети военнослужащих. В настоящее время это более 4 миллионов рублей.

Накануне президент РФ Владимир Путин еще раз обратился к гражданам по поводу распространения COVID-19. Глава государства сообщил, что все ранее введенные меры поддержки населения будут расширены и дополнены. Так, для каждого, кто потерял работу начиная с 1 марта, предусмотрен максимальный размер пособия по безработице — свыше 12 тысяч рублей. Кроме того, семьи, где один или оба родителя остались без работы, будут получать ежемесячно дополнительные 3 тысячи рублей на каждого ребенка до 18 лет.