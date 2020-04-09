Reuters узнало об условии снижения добычи Саудовской Аравией нефти

Москва, 9 апреля. Саудовская Аравия согласна на сокращение добычи нефти на четыре миллиона баррелей за сутки, но только с уровня апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

«Саудовская Аравия согласна на сокращение добычи в объеме до 4 миллионов баррелей в сутки, но только от своего рекордного уровня производства в 12,3 миллиона баррелей в сутки, достигнутого в апреле», — пишет издание, говоря об условии сокращения добычи нефти Эр-Риядом.

Страны ОПЕК+ в четверг обсудят создание нового соглашения о сокращении добычи черного золота с возможным участием других государств.

Министерство энергетики России сообщило о готовности подключиться к новой сделке. Ранее Москва заявляла, что добычу нефти необходимо сократить на 10 миллионов баррелей в сутки до уровня первого квартала при участии таких стран, как США. По неофициальной информации, на РФ придется сокращение на 1,6 млн баррелей в сутки.

В начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти из-за коронавируса, вспышка которого была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. На фоне этого произошел обвал цен на нефтяном рынке, стоимость нефти достигала порой 24 долларов за баррель. На сегодняшний день цена ресурса марки Brent не превышает 34 долларов за баррель.