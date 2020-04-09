Школьников освободили от сдачи предметов по выбору на ОГЭ в этом году

Москва, 9 апреля. Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на основном государственном экзамене (ОГЭ) в текущем году, сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Рекомендация ушла в регионы, что выборных предметов [на ОГЭ] в этом году не будет», — заявил он в эфире портала «Будущее России. Национальные проекты».

По словам Музаева, ОГЭ сдают в двое больше школьников, чем ЕГЭ. Сокращение числа экзаменов ОГЭ позволит уменьшить потоки людей, количество пунктов проведения экзамена и количество дней проведения экзамена.

Музаев добавил, что ситуация в регионах разная, поэтому Рособрнадзор проявил гибкость при составлении рекомендаций. В настоящее время готовится приказ, который согласован со штабом по коронавирусной эпидемии. Согласно приказу, региональная государственная экзаменационная комиссия будет согласовывать сроки проведения экзаменов с региональными штабами.

Врио Рособрнадзора подчеркнул, что 14 апреля ведомство опубликует рекомендации предметников по каждому отдельно взятому предмету, как правильно за оставшийся период подготовиться к сдаче экзаменов.

Ранее в Министерстве просвещения России сообщили, что сдача Единого государственного экзамена не отменяется в этом году. Одиннадцатиклассники начнут сдавать экзамены с 8 июня. Уже подготовлен график сдачи ЕГЭ по всем предметам, последний экзамен состоится 29 июня.