В Совфеде оказались не рады анонсированному Италией распаду Евросоюза



Эмоциональная речь премьер-министра Италии Джузеппе Конте в адрес Евросоюза вполне объяснима — его страна оказалась в первых рядах общеевропейской борьбы с коронавирусом совершенно без поддержки своих прямых союзников и соседей. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Так собеседник ФАН прокомментировал заявление итальянского лидера, в котором тот усомнился в способности ЕС пережить пандемию. Конте обвинил других членов европейской организации в нежелании совершать адекватные и скоординированные действия для помощи странам, больше всех пострадавшим от вируса. В настоящий момент, напомним, это Испания и сама Италия.

«Понять итальянского премьера можно: его страна понесла тяжелые потери и продолжает пока находиться на пике борьбы с эпидемией. Жизнь же показала, что какой-то консолидации усилий со стороны Евросоюза ждать не стоит — каждое государство само по себе пытается что-то сделать с коронавирусом, закрывает границы и так далее», — сказал сенатор.

При этом парламентарий отметил, что Россия не будет рада распаду ЕС, если он произойдет, это негативно повлияет на мировую экономику и на политическую ситуацию в мире.

«Мы искренне желаем Евросоюзу выбраться из всей этой ситуации с минимальными потерями, — заверил Джабаров. — Но надеюсь, они также поймут, что Европа — это еще не целый мир, и у ЕС есть крупные стратегические партнеры, из которых самый большой — это Российская Федерация, и что неправильно изолироваться от нее санкциями по совершенно неразумным поводам. Выходить из кризиса лучше всем вместе, чем поодиночке».

Собеседник ФАН не согласился с приведенным Конте сравнением коронавируса и Второй мировой войны. По его словам, это испытания из двух совершенно несопоставимых категорий.

«Тогда враг был понятен: нацистский режим в Германии и его союзники, — заметил сенатор. — Сейчас же мы имеем дело с невидимым и очень коварным противником».

Ситуация критическая, продолжил парламентарий: по его словам, весь мир находится в некоторой «паузе», пытаясь не допустить расползание коронавируса по планете. Тем не менее Джабаров высказал надежду, что после эпидемии Европа осознает важность для себя Российской Федерации и не станет искусственно отгораживаться от нее по надуманным предлогам.

«Россия — полноправный участник всех процессов, происходящих в современном мире, и с ее мнением надо считаться, — заявил собеседник ФАН. — Мы же готовы оказывать помощь всем странам, которые в ней нуждаются — в надежде, что если и России когда-нибудь придется туго, нам окажут поддержку».

Напомним, по состоянию на 9 апреля, всего в мире зафиксировано 1 484 992 случая заражения коронавирусом. При этом 335 563 человека выздоровели, а 89 325 — погибли. Число заболевших в РФ — 10 131 (698 вылечились, 76 умерли).