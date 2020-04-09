Гонявшей на элитных иномарках Оксане Самойловой грозит арест

Москва, 9 апреля. Супруга известного рэпера Джигана Оксана Самойлова накопила большое количество штрафов за многократное нарушение ПДД.

Все штрафы выписаны на две иномарки — Cadillac Escalade ESV и Rolls-Royce Wraith. Обе зарегистрированы на Самойлову, однако сказать точно, кто находился за рулем в момент нарушения правил дорожного движения нельзя. Не исключено, что вел машину именно Джиган. И Cadillac, и Rolls-Royce часто мелькают на фотографиях в его Instagram, однако штраф в любом случае ложится на его супругу.

«31-летняя девушка имеет штрафы за неправильную перевозку детей, за превышение скорости, а также за езду в неположенных местах. Эти штрафы Оксана получила еще в конце 2019 года. Общая сумма неоплаченных штрафов 12,5 тысяч рублей», — пояснил источник KP.ru в правоохранительных органах.

При этом девушку могут привлечь по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», поскольку свои штрафы она не выплачивает. А данная статья уже предусматривает административный арест на 15 суток.

Отметим, что семья Самойловой и без того переживает тяжелый кризис. После рождения ребенка в феврале этого года у Оксаны начались проблемы с мужем. Она жаловалась на то, что супруг пьет, изменяет ей и даже поднимает на нее руку. В конце марта девушка заявила о разводе и обратилась за помощью к психологу. Модель утверждает, что она «разбита на тысячу кусочков» и «переживает личный ад», а ее склоки с Джиганом негативно отражаются на детях. Напомним, что в браке с Джиганом Самойлова родила четверых детей — трех дочерей и одного сына.