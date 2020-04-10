Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 15

Федеральное агентство новостей представляет 15-й выпуск рейтинга антироссийских СМИ.

Выпустив 89 антироссийских статей, на первое место рейтинга ФАН (+3 позиции) вышло «Эхо Москвы». В затылок «Эху» дышат сотрудники «Новой газеты», опубликовавшие 84 антироссийских материала. Закрывает тройку лидеров ресурс беглого олигарха Михаила Ходорковского «Открытые медиа» (83 статьи, +4 позиции).

На прошлой неделе оппозиционные СМИ поддержали своих друзей из так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» и распространили их фейк о том, что телеканал RT якобы накручивает просмотры на своем YouTube канале. Антироссийские издания также дезинформировали своих читателей о том, что российские ученые отозвали из международной базы данных последовательность генома COVID-19 с аномальным числом мутаций.

Справка:

Дезинформация — это искаженная информация, которая предоставляется россиянам с целью эффективного внедрения определенных мыслей и отношения к некоторым событиям. В нашем случае такой термин используется для обозначения статей, заведомо искажающих информацию и преподносящих ее в негативном ключе.

Фейк — мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Фейки

2 апреля ФБК опубликовал новое «расследование» о том, что на YouTube-канале RT якобы накручиваются просмотры. В самом ролике несостоявшийся юрист и продюсер «Навальный LIVE» Любовь Соболь со свойственным ей придыханием рассказывала, что количество просмотров уж слишком разнится с количеством комментариев у роликов RT.

В пример Соболь привела ролики других новостных каналов с похожим количеством просмотров, но с гораздо большим числом комментариев. Соратница Навального также утверждала, что содержание публикуемых под роликами RT комментариев доказывает, что они куплены. По ее же словам, некоторым роликам накручивают просмотры через порносайты, из-за чего под ними можно найти «прекрасные и лаконичные порно-комменты».

Профессиональных борцов с режимом сразу же решили поддержать некоторые антироссийские издания. К примеру, издание одиозного олигарха Михаила Ходорковского «МБХ Медиа» выпустило статью «Любовь Соболь рассказала о накрутке просмотров в YouTube-канале RT», в которой сообщалось, что несостоявшийся депутат МГД занималась сравнением динамики просмотров популярных роликов RT и других каналов, и ей якобы удалось выяснить, что многие видео достигают пика активности по просмотрам постепенно, в то время как ролики RT — почти сразу после публикации.

Следующими фейк распространили «Открытые медиа». В статье «ФБК: телеканал RT массово накручивает просмотры и комментарии через порносайты» также сообщалось, что руководство федерального телеканала якобы занимается раскруткой своих роликов в надежде, что администрация президента России в виде похвалы будет выделять еще больше средств на поддержку работы RT.

Вскользь о противостоянии RT и Соболь упоминала в своей авторской программе «Код доступа» обозреватель «Эха Москвы» Юлия Латынина.

«И Любовь Соболь, мне кажется, нашла очень точный момент, когда она сказала, что происходит. Она не сказала, что они обманывают нас. Потому что согласитесь, что нас они не обманывают. Кто из вас RT смотрит? Они обманывают начальника, потому что начальник надеется, что благодаря этим пропагандистским каналам Запад будет жить в альтернативной реальности. А вместо Запада в альтернативной реальности живет начальник, который полагает, что Запад как-то испытывает от этого влияние», — заявила она в своем ролике.

Ответ RT на обвинения ФБК не заставил себя долго ждать. Корреспондент телеканала Мурад Газдиев убедительно опроверг обвинения Соболь, заявив, что алгоритм американского видеохостинга, на который никто не может влиять извне, сам выбирает ролики и предлагает их пользователям к просмотру, после чего зрители на него кликают.

Для подтверждения своих слов Газдиев раскрыл статистику просмотров ролика RT на YouTube — «Детский финал: воспитанники футбольных школ Москвы повторили финальный матч ЧМ-2018».

«Прямо внутри YouTube есть специальный раздел, называется «Аналитика». Дамы и господа, 70% трафика — 14 миллионов просмотров — раздел «Рекомендации» от самого YouTube. 30% пришло из спортивного раздела того же YouTube», — сказал он.

Заявление о накрутке просмотров через сайты для взрослых Гадзиев также назвал ошибочным, так как согласно аналитике, 94% трафика приходит от тех же рекомендаций YouTube и менее 0,3% от внешнего источника, то есть от тех самых «порносайтов». Кроме того, сотрудник RT обратил внимание на то, что в ролике Соболь не говорит о том, что использует стороннюю программу для аналитики, а не данные YouTube.

1 апреля самолет Ан-124-100 с гуманитарной помощью (средства защиты от COVID-19 и аппараты ИВЛ) из России прилетел в Нью-Йорк. Договоренность о поставке была достигнута лидерами двух стран во время телефонного разговора, который состоялся еще 30 марта. Изначально было неизвестно, на каких условиях был доставлен груз.

На следующий день официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортэгус сообщила, что поставка гуманитарной помощи не была безвозмездной, Вашингтон согласился приобрести у Москвы необходимое медицинское оборудование. Россия подтвердила, что груз был отправлен с условием оплаты, но не по рыночным ценам. Чуть позже официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что половину отправленного в США груза медицинской техники и средств для борьбы с коронавирусом оплатил Российский фонд прямых инвестиций, а вторую — американская сторона.

Но в этот же день агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в администрации президента США Дональда Трампа сообщило, что отправленная гумпомощь якобы была полностью оплачена Вашингтоном.

Новость со ссылкой на американское информационное агентство тут же начали распространять российские либеральные издания, обвиняя Москву в обмане. Издание Полит.ру выдало новость с заголовком «Reuters: США полностью оплатили «гуманитарный груз» из России. В МИД говорили об оплате половины».

«Новая газета» поддержала коллег статьей «США купили у России доставленное военным самолетом медоборудование для лечения COVID-19. В Кремле называли это гуманитарной помощью».

О «противоречивом» сообщении Reuters рассказало и издание РБК. Их материал вышел под заголовком «СМИ узнали о полной оплате Вашингтоном помощи из России».

«Открытые медиа» выпустили новость «Reuters: США полностью оплатили «медпомощь» от России. Это противоречит версии МИД РФ».

Кстати, Дональд Трамп несколько раз благодарил Москву за помощь.

«Меня нисколько не волнует российская пропаганда. Они предложили много высококачественных медицинских изделий, и я принял это предложение», — заявлял 45-й президент США.

Дезинформация

15 марта 2020 года сотрудники Научно-исследовательского института гриппа им. Смородинцева в Санкт-Петербурге смогли секвенировать полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из материала от пациента с COVID-19. Спустя пять дней геном был загружен в базу данных GISAID.

Через какое-то время несколько российских либеральных СМИ со ссылкой на издание South China Morning Post и высокопоставленного правительственного ученого в Москве сообщили, что Россия якобы отозвала расшифровку. Об этом написало издание «Телеграф» (Петербургские ученые отозвали свою расшифровку генома COVID-19 как ошибочную) и «Эхо Москвы» (Россия отозвала из международной базы данных последовательность генома коронавируса с аномальным числом мутаций).

Оба издания отмечают, что штамм SARS-CoV-2 содержал порядка 200 мутаций по сравнению с первым образцом, выпущенным китайскими исследователями в начале января 2020 года. Научные сотрудники из разных стран выявили, что коронавирус развивался со скоростью всего около двух мутаций в месяц, и в случае, если бы российские результаты были верны, это означало бы, что российский штамм мутировал в 30 раз быстрее.

Российский Научно-исследовательский институт гриппа в Петербурге, как пишут «Телеграф» и «Эхо», отменил свои результаты, объяснив их технической проблемой. Один из китайских исследователей, на которого ссылается газета, утверждает, что подобного рода сбои выглядят странно для России как ведущего игрока в мировых биотехнологиях. Но, с другой стороны, ошибки подобного рода вполне поправимы.

Однако, как ранее сообщал корреспонденту Федерального агентства новостей заведующий научно-организационным отделом, к. м. н. Игорь Никоноров, данные были посланы, после чего они обновлялись по мере уточнений в работе ученых — это обычная практика. Все осталось как прежде. И даже еще добавлены дополнительные сведения о штамме коронавируса. Соответственно, журналисты либеральных изданий просто не стали проверять информацию, намеренно искажая факты, выводя на первый план сообщение о допущенных российскими специалистами ошибках.

Реальную ситуацию прокомментировал заведующий лабораторией молекулярной вирусологии ФГБУ НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России Андрей Комиссаров.

«Никто наши данные не отзывал. Последовательность генома была обновлена в международной базе данных GISAID после исправления дефектов в исходной сборке. Исходная сборка — это термин из сферы обработки данных секвенирования. Это абсолютно нормальная практика при таких исследованиях и поступлении новых сведений в базы данных. Сейчас обновленная последовательность первого секвенированного в НИИ гриппа вируса (hCoV-19/Russia/StPetersburg-3524/2020), а также новые последовательности других секвенированных в НИИ гриппа вирусов (hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII3997/2020 и hCoV-19/Russia/StPetersburg-RII3997/2020) доступны в базе данных», — сказал он.

В Институте гриппа напоминают, что исследования SARS-CoV-2 продолжаются.

Мнение эксперта

Комментируя чуть снизившееся количество фейков и дезинформации в российских либеральных СМИ, независимый аналитик и социолог Алексей Филиппов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что причиной, скорее всего, стала проводимая политика государства, которое пригрозило штрафами за публикацию недостоверной информации о распространении COVID-19.

«Достаточно обратить внимание на то, как власти ведут борьбу с теми, кто намеренно распространяет фейки о коронавирусе. Сначала нарушители платят рублем, причем расстаются с довольно ощутимыми суммами, а уже потом могут доиграться до уголовной ответственности. Тут все серьезно, и я считаю, это правильно. Это сбивает спесь с тех оппозиционеров, которые еще месяц назад могли спокойно поносить страну и власти на страницах своих СМИ. Не так давно досталось Венедиктову (главный редактор «Эха Москвы». — Прим. ФАН), сейчас в отношении «Новой газеты» началось разбирательство из-за распространения фейковой информации о ситуации с коронавирусом в ЗАТО в Мурманской области», — говорит эксперт.

Действительно, администрация Заозерска уже потребовала от руководства «Новой газеты» опровержения информации о том, на территории ЗАТО в рамках снижения темпов распространения COVID-19 с 6 апреля вводятся «чрезвычайные меры», полицейские и военные патрули будут выявлять нарушителей режима самоизоляции.