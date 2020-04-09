Миро высмеяла «алкогольный тройничок» Рудковской с подругами

Москва, 9 апреля. Продюсер Яна Рудковская обсудила со своими подругами поведение в Сети недоброжелателей, в частности Лены Миро. В ответ блогер высмеяла их видеовстречу, назвав ее «алкогольным тройничком».

Женщины завели онлайн-беседу о так называемых хейтерах, которые оставляют гневные комментарии в социальных сетях. Рудковская на это ответила, что ее беспокоит только Лена Миро, известная своими скандальными и оскорбительными постами про звезд отечественного шоу-бизнеса.

«Ее бы я хотела поймать и посадить перед собой. <…> Что я сделала тебе? Ты пишешь полную чушь», — сказала Рудковская.

Она также предположила, что Миро страдает психическим расстройством, позволяя себе аморальные поступки.

Реакция эпатажного светского хроникера не заставила долго ждать. Миро высмеяла намерение Рудковской, сделав упор на том, что женщины употребляли алкоголь.

«Целый час бабки держались, пили винишко, делали хорошую мину при плохой игре, но как услышали заклинание «Лена Миро», так им и сорвало крышечку», — написала она.

После этого блогер перечислила конкретные претензии к Рудковской, подчеркнув, что «так жить нельзя». Среди них она упомянула чересчур строгое воспитание сына и скандальный развод с бывшим мужем миллиардером Виктором Батуриным.