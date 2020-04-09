Доктор Евдокименко назвал обязательный для сдачи анализ после эпидемии коронавируса

Москва, 9 апреля. Всем россиянам необходимо будет сделать общий клинический анализ крови после того, как завершится эпидемия коронавирусной инфекции. Об этом заявил врач Павел Евдокименко.

Отмечается, что большинство людей стало внимательнее относиться к вопросам собственного здоровья и безопасности из-за вспышки новой коронавирусной инфекции. В период пандемии медики призвали следить за соблюдением гигиены, чаще мыть руки и дистанцироваться друг от друга на безопасное расстояние. Врачи считают, что в скором времени вспышка опасной инфекции пройдет.

Доктор Евдокименко считает, что после завершения эпидемии всем россиянам нужно будет сдать общий клинический анализ крови, передает «Слово и Дело».

«В первую очередь, там смотрят состояние эозинофилов, аллергические компоненты смотрят», — подчеркнул врач.

Общий анализ крови является одним из самых простых и наиболее информативных способов инструментального исследования в медицине. Анализ помогает быстро определить наличие в организме человека тех или иных воспалений или инфекций. Также с его помощью диагностируется так называемое малокровие.

Напомним, что опасная коронавирусная инфекция распространилась из Китая в конце 2019 года. Хуже всего дела с новой инфекцией обстоят в США, где официально зарегистрировано 446 тысяч заболевших, а также в странах Европы.