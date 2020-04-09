Министр здравоохранения Коми подал в отставку

Сыктывкар, 9 апреля. Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин сообщил, что подал в отставку.

«Да, подтверждаю, подал в отставку», — заявил Березин в беседе с ТАСС.

По его словам, его отставку в четверг принял временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Уйба. Причины своего решения покинуть пост главы министерства, Березин называть не стал.

Ожидается, что региональное министерство здравоохранения временно возглавит Игорь Маклаков, который занимает должность первого заместителя главы Минздрава Коми.

На сегодняшний день Коми входит в пятерку регионов по количеству зараженных новым типом коронавируса на 100 тысяч населения. Большой очаг инфекции изначально был зафиксирован в Эжвинской больнице Сыктывкара, напомнил НСН. В данный момент медучреждение закрыто на карантин. По состоянию на 9 апреля там находятся 215 пациентов, из них у 66 человек диагностирована коронавирусная инфекция.

СУ СК РФ по Коми проводит проверку по публикациям в местных СМИ о том, что источником заражения мог быть врач, чьи дети или он сам в феврале ездил за границу, указал «АиФ».