Москва, 9 апреля. Российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил об отсутствии необходимости массового тестирования населения на наличие коронавирусной инфекции.

По его словам, коронавирус может протекать бессимптомно, однако это не означает, что есть необходимость в проведении крупномасштабной проверки населения на наличие инфекции.

«Здоровому человеку не следует проходить тест на коронавирус. Если вы хотите удовлетворить свое любопытство, то в ближайшем будущем вы сможете пройти тест на антитела к коронавирусу», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 1,5 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибли более 82 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.