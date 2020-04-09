Украинский политолог объяснил, почему Киев занижает заболеваемость коронавирусом в ВСУ

Киевское правительство не хочет брать пример с позитивного опыта борьбы с глобальной проблемой у восточных соседей; эпидемия коронавируса на Украине набирает неконтролируемые обороты. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Новые заболевания в ВСУ

Еще два случая заражения новым типом коронавируса были зафиксированы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Таким образом, число инфицированных выросло до семи человек. Об этом сообщает пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

Ранее поступала информация о пяти случаях заражения коронавирусом в украинской армии, один из них летальный. Минздрава Украины сообщает, что в стране почти 1,9 тысячи лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 57 человек умерли, 45 выздоровели.

«В вооруженных силах Украины 9 апреля зарегистрировано еще два случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», — говорится в сообщении пресс-центра.

Коронавирус набирает обороты

Как отметил Евгений Голышкин, ситуация с пандемией COVID-19 на Украине набирает неконтролируемые обороты. Киевское правительство не хочет брать пример с позитивного опыта борьбы с глобальной проблемой у своих восточных соседей.

«Жесткие административные меры без четкой регуляции и юридического обоснования, да еще и при наличии тотальной нехватки индивидуальных средств бактериологической защиты приводят к росту панических протестных настроений. Люди не видят реальных шагов властей по конструктивному решению проблем карантинного режима, а видят только посыл: «сидите дома, и никуда не ходите, там видно будет…» Властей не тревожит отсутствие у украинских граждан возможности обеспечивать свои семьи простым и необходимым», — пояснил Евгений Голышкин.

По мнению эксперта, ситуация в ВСУ с данными проблемами прямо пропорциональна. Украинский политолог уверен, что Киев занижает данные о реальном распространении эпидемии с целью нивелирования паники и без того слабо мотивированного и разочаровавшегося военного сообщества.

«В социальных сетях все чаще появляются сообщения от украинских солдат, в которых прямо говорится, что снабжение находится на провальном уровне, в стане войск на передовой нарастают протестные настроения. Антисанитария, отсутствие медикаментов и средств индивидуальной защиты воспринимаются солдатами как презрение и неуважение к их «подвигу». Количество зараженных коронавирусом в ВСУ будет увеличиваться с большей прогрессией, нежели в остальной части общества. И это может создать неконтролируемые ситуации», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.