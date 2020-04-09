Мужчина взял в заложники сестру и ее детей в Пятигорске

Пятигорск, 9 апреля. Житель Пятигорска закрылся в квартире со своей сестрой и ее детьми, объявив их заложниками. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По предварительным данным, мужчина, закрывшийся с родственниками в квартире на улице Ессентукской, состоит на учете в психо-неврологическом диспансере. По словам Владимирова, житель Пятигорска потребовал большую денежную сумму.

«Неизвестно, вооружен или нет подозреваемый. Полиция сейчас ведет с ним переговоры», — написал в своем профиле в Instagram Владимир Владимиров.

Детали произошедшего уточняются.