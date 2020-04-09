ФАС предложила заморозить индексацию оптовых цен на газ для россиян

Москва, 9 апреля. Индексацию оптовых цен на газ для населения в свете экономической ситуации предложили временно заморозить в России. С соответствующим предложением выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ.

Как говорится в сообщении ведомства, инициатива была предложена на фоне распространения коронавирусной инфекции.

«Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения», — говорится в сообщении.

Письмо с предложением было направлено в правительство России.

Коронавирусная инфекция, вспышка которой произошла в конце прошлого года в Китае, стремительно распространяется по миру. Страны, где были зафиксированы случаи заболевания, терпят экономические убытки. Правительство РФ и Центробанк разработали пакет мер для стабилизации экономической ситуации в стране. Глава кабинета министров Михаил Мишустин ранее сообщил, что 1,4 триллиона рублей зарезервировано для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.